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В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв - РИА Новости, 03.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:17 03.01.2025 (обновлено: 19:22 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/ukraina-1992434702.html
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв - РИА Новости, 03.01.2025
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв
Взрыв раздался в пятницу в пригороде Днепропетровска на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:17:00+03:00
2025-01-03T19:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
вооруженные силы украины
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в пригороде Днепропетровска на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Днипро (Днепропетровск — ред.), местные паблики сообщают о взрыве в пригороде", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве не поступало. Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Чернигове и Черниговской области, а также о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровск
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв

В пригороде Днепропетровска на юго-востоке Украины прогремел взрыв

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в пригороде Днепропетровска на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Днипро (Днепропетровск — ред.), местные паблики сообщают о взрыве в пригороде", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрыве не поступало.
Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Чернигове и Черниговской области, а также о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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