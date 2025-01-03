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В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв - РИА Новости, 03.01.2025
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв
Взрыв раздался в пятницу в пригороде Днепропетровска на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:17:00+03:00
2025-01-03T19:17:00+03:00
2025-01-03T19:22:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в пригороде Днепропетровска на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Днипро (Днепропетровск — ред.), местные паблики сообщают о взрыве в пригороде", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве не поступало. Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Чернигове и Черниговской области, а также о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв
В пригороде Днепропетровска на юго-востоке Украины прогремел взрыв