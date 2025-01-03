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В Казахстане не должно быть двоевластия, заявил Токаев - РИА Новости, 03.01.2025
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19:07 03.01.2025 (обновлено: 19:38 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/tokaev-1992433709.html
В Казахстане не должно быть двоевластия, заявил Токаев
В Казахстане не должно быть двоевластия, заявил Токаев - РИА Новости, 03.01.2025
В Казахстане не должно быть двоевластия, заявил Токаев
В Казахстане не должно быть никакого двоевластия, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тили" (Родной язык). РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:07:00+03:00
2025-01-03T19:38:00+03:00
в мире
казахстан
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
нурсултан назарбаев
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АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. В Казахстане не должно быть никакого двоевластия, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тили" (Родной язык). Он отметил, что события января 2022 года научили республику многому. В первую очередь, в стране нет места двоевластию — власть должна быть консолидированной. Во-вторых, президент представляет собой нанятого на установленный срок госменеджера, а не "тень Всевышнего". Кроме того, необходимо внимательно отбирать претендентов на высокие должности, включая силовые структуры. По словам Токаева, эти люди должны быть преданы своей Родине.Он добавил, что нужно повсеместно внедрять принципы справедливости, как зеницу ока беречь единство народа на основе концепции "Закон и Порядок". По мнению президента Казахстана, те, кто против данной концепции, выступают за анархию в обществе во имя "демократических ценностей", по сути, хотят подорвать казахскую государственность. Токаев отметил, что с этим нельзя мириться. Самая высокая степень демократии – это торжество закона, к этой цели пролегает тернистый путь, заключил казахстанский лидер. "Не будь тогда решительных действий в отношении зачинщиков погромов и организаторов переворота (в январе 2022 года - ред.), Казахстан сейчас был бы совершенно другим государством, с гораздо меньшей самостоятельностью и ограниченным суверенитетом", - заявил Токаев. "После ухода в отставку, но оставаясь председателем Совета Безопасности, он (Нурсултан Назарбаев - ред.), надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров, акимов (глав администраций - ред.). На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: "Назарбаев после отставки пошел на повышение, получил в подчинение Президента". Но в жизни было не до шуток", - отметил в интервью Касым-Жомарт Токаев. Он добавил, что такая ситуация породила волну слухов о двоевластии, чиновничий класс впал в смятение, посещая то один, то другой кабинеты и путаясь в поручениях. Токаев вспоминает, что ряд чиновников попытались даже юридически обосновать эту ненормальную ситуацию: мол, институт Елбасы (лидер нации - ред.) должен стоять выше президентской власти. По словам Токаева, "рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявление Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду...". Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372625.html
https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372879.html
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в мире, казахстан, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев
В мире, Казахстан, Жанаозен, Актау, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев
В Казахстане не должно быть двоевластия, заявил Токаев

Токаев: участие Назарбаева в саммите СНГ предопределило кризис в Казахстане

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. В Казахстане не должно быть никакого двоевластия, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тили" (Родной язык).
Он отметил, что события января 2022 года научили республику многому. В первую очередь, в стране нет места двоевластию — власть должна быть консолидированной. Во-вторых, президент представляет собой нанятого на установленный срок госменеджера, а не "тень Всевышнего". Кроме того, необходимо внимательно отбирать претендентов на высокие должности, включая силовые структуры. По словам Токаева, эти люди должны быть преданы своей Родине.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Токаев заявил о приверженности Казахстана партнерству с Россией
Вчера, 07:33
Он добавил, что нужно повсеместно внедрять принципы справедливости, как зеницу ока беречь единство народа на основе концепции "Закон и Порядок". По мнению президента Казахстана, те, кто против данной концепции, выступают за анархию в обществе во имя "демократических ценностей", по сути, хотят подорвать казахскую государственность. Токаев отметил, что с этим нельзя мириться. Самая высокая степень демократии – это торжество закона, к этой цели пролегает тернистый путь, заключил казахстанский лидер.
"Не будь тогда решительных действий в отношении зачинщиков погромов и организаторов переворота (в январе 2022 года - ред.), Казахстан сейчас был бы совершенно другим государством, с гораздо меньшей самостоятельностью и ограниченным суверенитетом", - заявил Токаев.
"После ухода в отставку, но оставаясь председателем Совета Безопасности, он (Нурсултан Назарбаев - ред.), надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров, акимов (глав администраций - ред.). На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: "Назарбаев после отставки пошел на повышение, получил в подчинение Президента". Но в жизни было не до шуток", - отметил в интервью Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении
Вчера, 07:41
Он добавил, что такая ситуация породила волну слухов о двоевластии, чиновничий класс впал в смятение, посещая то один, то другой кабинеты и путаясь в поручениях. Токаев вспоминает, что ряд чиновников попытались даже юридически обосновать эту ненормальную ситуацию: мол, институт Елбасы (лидер нации - ред.) должен стоять выше президентской власти.
По словам Токаева, "рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявление Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду...".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
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Токаев рассказал о встрече Путина и Назарбаева в Москве
Вчера, 08:30
 
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