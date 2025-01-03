https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372879.html

Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении

Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении - РИА Новости, 03.01.2025

Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении

Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью Запада хотя бы не проиграть войну, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T07:41:00+03:00

2025-01-03T07:41:00+03:00

2025-01-03T09:33:00+03:00

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АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью Запада хотя бы не проиграть войну, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili."Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее", — сказал он.Токаев отметил, что обсуждал вопрос урегулирования конфликта на Украине в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. По мнению казахстанского лидера, эта проблема исключительно сложна, а решение ее зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и самого Трампа как лидера мировой державы.Президент Казахстана напомнил, что его страна с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира."Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем", — добавил он.Напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях Казахстана с некоторыми странами, поэтому власти республики стремятся минимизировать негативное влияние внешних тенденций, продолжил Токаев. По его словам, Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами.Президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Но, как подчеркнул он на прямой линии 19 декабря, России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный гарантиями безопасности для страны и ее граждан. По словам Путина, длительный период прекращения огня позволит противнику заняться переподготовкой войск.

https://ria.ru/20241024/tokaev-1979786955.html

https://ria.ru/20240307/postavki-1931779589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, казахстан, касым-жомарт токаев