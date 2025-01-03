Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении
Токаев: РФ непобедима в военном плане, а Украина хочет выстоять с помощью Запада
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью Запада хотя бы не проиграть войну, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili.
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Токаев отметил, что обсуждал вопрос урегулирования конфликта на Украине в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. По мнению казахстанского лидера, эта проблема исключительно сложна, а решение ее зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и самого Трампа как лидера мировой державы.
Президент Казахстана напомнил, что его страна с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира.
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"Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем", — добавил он.
Напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях Казахстана с некоторыми странами, поэтому власти республики стремятся минимизировать негативное влияние внешних тенденций, продолжил Токаев. По его словам, Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами.
Президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Но, как подчеркнул он на прямой линии 19 декабря, России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный гарантиями безопасности для страны и ее граждан. По словам Путина, длительный период прекращения огня позволит противнику заняться переподготовкой войск.
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