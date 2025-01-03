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Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении - РИА Новости, 03.01.2025
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07:41 03.01.2025 (обновлено: 09:33 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372879.html
Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении
Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении - РИА Новости, 03.01.2025
Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении
Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью Запада хотя бы не проиграть войну, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T07:41:00+03:00
2025-01-03T09:33:00+03:00
в мире
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украина
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью Запада хотя бы не проиграть войну, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili."Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее", — сказал он.Токаев отметил, что обсуждал вопрос урегулирования конфликта на Украине в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. По мнению казахстанского лидера, эта проблема исключительно сложна, а решение ее зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и самого Трампа как лидера мировой державы.Президент Казахстана напомнил, что его страна с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира."Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем", — добавил он.Напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях Казахстана с некоторыми странами, поэтому власти республики стремятся минимизировать негативное влияние внешних тенденций, продолжил Токаев. По его словам, Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами.Президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Но, как подчеркнул он на прямой линии 19 декабря, России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный гарантиями безопасности для страны и ее граждан. По словам Путина, длительный период прекращения огня позволит противнику заняться переподготовкой войск.
https://ria.ru/20241024/tokaev-1979786955.html
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в мире, россия, украина, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Украина, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении

Токаев: РФ непобедима в военном плане, а Украина хочет выстоять с помощью Запада

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью Запада хотя бы не проиграть войну, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili.
"Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее", — сказал он.
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Токаев отметил, что обсуждал вопрос урегулирования конфликта на Украине в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. По мнению казахстанского лидера, эта проблема исключительно сложна, а решение ее зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и самого Трампа как лидера мировой державы.
Президент Казахстана напомнил, что его страна с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира.
«
"Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем", — добавил он.
Напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях Казахстана с некоторыми странами, поэтому власти республики стремятся минимизировать негативное влияние внешних тенденций, продолжил Токаев. По его словам, Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами.
Президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Но, как подчеркнул он на прямой линии 19 декабря, России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный гарантиями безопасности для страны и ее граждан. По словам Путина, длительный период прекращения огня позволит противнику заняться переподготовкой войск.
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