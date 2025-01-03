https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372625.html

Токаев заявил о приверженности Казахстана партнерству с Россией

Токаев заявил о приверженности Казахстана партнерству с Россией - РИА Новости, 03.01.2025

Токаев заявил о приверженности Казахстана партнерству с Россией

Казахстан привержен стратегическому партнерству с Россией, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили". РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T07:33:00+03:00

2025-01-03T07:33:00+03:00

2025-01-03T08:00:00+03:00

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касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Казахстан привержен стратегическому партнерству с Россией, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили".По словам главы государства, эту позицию он обозначил и президенту России Владимиру Путину во время его визита в Астану 27-28 ноября."С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией", — заявил Токаев.Он также назвал Путина опытным государственным деятелем, который хорошо понимает специфику Казахстана и значение страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона.Он добавил, что с Астаной Москва ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.Кроме того, Токаев отметил, что страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Он напомнил, что наибольшее количество поездок Путин совершил именно в Казахстан — 33 визита. Токаев добавил, что беседует с российским коллегой по телефону, встречается в рамках международных форумов и находится на постоянной связи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, россия, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев