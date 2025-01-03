Рейтинг@Mail.ru
Токаев заявил о приверженности Казахстана партнерству с Россией - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 03.01.2025 (обновлено: 08:00 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372625.html
Токаев заявил о приверженности Казахстана партнерству с Россией
Токаев заявил о приверженности Казахстана партнерству с Россией - РИА Новости, 03.01.2025
Токаев заявил о приверженности Казахстана партнерству с Россией
Казахстан привержен стратегическому партнерству с Россией, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили". РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T07:33:00+03:00
2025-01-03T08:00:00+03:00
казахстан
россия
в мире
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_fcaaf78fc507e92f18977b4749657143.jpg
АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Казахстан привержен стратегическому партнерству с Россией, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили".По словам главы государства, эту позицию он обозначил и президенту России Владимиру Путину во время его визита в Астану 27-28 ноября."С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией", — заявил Токаев.Он также назвал Путина опытным государственным деятелем, который хорошо понимает специфику Казахстана и значение страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона.Он добавил, что с Астаной Москва ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.Кроме того, Токаев отметил, что страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Он напомнил, что наибольшее количество поездок Путин совершил именно в Казахстан — 33 визита. Токаев добавил, что беседует с российским коллегой по телефону, встречается в рамках международных форумов и находится на постоянной связи.
https://ria.ru/20241128/putin-1986309689.html
https://ria.ru/20241127/putin-1986053450.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_99:0:1939:1380_1920x0_80_0_0_aa765dd1496606d77a84c9c36ca7d4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, В мире, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Токаев заявил о приверженности Казахстана партнерству с Россией

Токаев во время визита Путина в Астану рассказал о стратегическом партнерстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Казахстан привержен стратегическому партнерству с Россией, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили".
По словам главы государства, эту позицию он обозначил и президенту России Владимиру Путину во время его визита в Астану 27-28 ноября.
"С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией", — заявил Токаев.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин призвал укреплять связи России и Казахстана
28 ноября 2024, 18:33
Он также назвал Путина опытным государственным деятелем, который хорошо понимает специфику Казахстана и значение страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона.
Он добавил, что с Астаной Москва ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Кроме того, Токаев отметил, что страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Он напомнил, что наибольшее количество поездок Путин совершил именно в Казахстан — 33 визита. Токаев добавил, что беседует с российским коллегой по телефону, встречается в рамках международных форумов и находится на постоянной связи.
Путин: Казахстан — наш ближайший друг и надежный союзник - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Путин назвал Казахстан надежным союзником России
27 ноября 2024, 17:39
 
КазахстанРоссияВ миреВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала