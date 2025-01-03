https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372247.html

Токаев оценил возможность досрочных парламентских выборов в Казахстане

Токаев оценил возможность досрочных парламентских выборов в Казахстане - РИА Новости, 03.01.2025

Токаев оценил возможность досрочных парламентских выборов в Казахстане

Предпосылок для досрочных парламентских выборов в Казахстане пока не существует, парламент республики сориентирован на долгосрочную работу, заявил глава... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T07:25:00+03:00

2025-01-03T07:25:00+03:00

2025-01-03T08:02:00+03:00

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 3 янв – РИА Новости. Предпосылок для досрочных парламентских выборов в Казахстане пока не существует, парламент республики сориентирован на долгосрочную работу, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили" (Родной язык)."На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу. Правительство действует согласно утвержденным программам и планам, постепенно движется в сторону достижения положительных результатов. Стратегическая задача – обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, упрочение регионального лидерства", - сказал Токаев.Глава государства отметил, что осведомлен об информационной шумихе относительно роспуска парламента, и считает, что она создается умышленно."Едва у нас начинает работу новое правительство, как ему тут же предвещают скорую отставку. То же самое и с парламентом. На мой взгляд, депутаты парламента работают продуктивно, проявляют гражданскую и политическую ответственность. Что касается правительства, то это более подвижный механизм, изменения в его составе возможны, в том числе с учетом позиции правящей партии "Аманат" и других парламентских партий", - заключил президент.

https://ria.ru/20250103/kazakhstan-1992372718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев