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Токаев оценил возможность досрочных парламентских выборов в Казахстане - РИА Новости, 03.01.2025
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07:25 03.01.2025 (обновлено: 08:02 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372247.html
Токаев оценил возможность досрочных парламентских выборов в Казахстане
Токаев оценил возможность досрочных парламентских выборов в Казахстане - РИА Новости, 03.01.2025
Токаев оценил возможность досрочных парламентских выборов в Казахстане
Предпосылок для досрочных парламентских выборов в Казахстане пока не существует, парламент республики сориентирован на долгосрочную работу, заявил глава... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T07:25:00+03:00
2025-01-03T08:02:00+03:00
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 3 янв – РИА Новости. Предпосылок для досрочных парламентских выборов в Казахстане пока не существует, парламент республики сориентирован на долгосрочную работу, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили" (Родной язык)."На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу. Правительство действует согласно утвержденным программам и планам, постепенно движется в сторону достижения положительных результатов. Стратегическая задача – обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, упрочение регионального лидерства", - сказал Токаев.Глава государства отметил, что осведомлен об информационной шумихе относительно роспуска парламента, и считает, что она создается умышленно."Едва у нас начинает работу новое правительство, как ему тут же предвещают скорую отставку. То же самое и с парламентом. На мой взгляд, депутаты парламента работают продуктивно, проявляют гражданскую и политическую ответственность. Что касается правительства, то это более подвижный механизм, изменения в его составе возможны, в том числе с учетом позиции правящей партии "Аманат" и других парламентских партий", - заключил президент.
https://ria.ru/20250103/kazakhstan-1992372718.html
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
Токаев оценил возможность досрочных парламентских выборов в Казахстане

Токаев: предпосылок для досрочных парламентских выборов в Казахстане пока нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 янв – РИА Новости. Предпосылок для досрочных парламентских выборов в Казахстане пока не существует, парламент республики сориентирован на долгосрочную работу, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили" (Родной язык).
"На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу. Правительство действует согласно утвержденным программам и планам, постепенно движется в сторону достижения положительных результатов. Стратегическая задача – обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, упрочение регионального лидерства", - сказал Токаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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Глава государства отметил, что осведомлен об информационной шумихе относительно роспуска парламента, и считает, что она создается умышленно.
"Едва у нас начинает работу новое правительство, как ему тут же предвещают скорую отставку. То же самое и с парламентом. На мой взгляд, депутаты парламента работают продуктивно, проявляют гражданскую и политическую ответственность. Что касается правительства, то это более подвижный механизм, изменения в его составе возможны, в том числе с учетом позиции правящей партии "Аманат" и других парламентских партий", - заключил президент.
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