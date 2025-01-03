Токаев оценил возможность досрочных парламентских выборов в Казахстане
Токаев: предпосылок для досрочных парламентских выборов в Казахстане пока нет
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 янв – РИА Новости. Предпосылок для досрочных парламентских выборов в Казахстане пока не существует, парламент республики сориентирован на долгосрочную работу, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили" (Родной язык).
"На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу. Правительство действует согласно утвержденным программам и планам, постепенно движется в сторону достижения положительных результатов. Стратегическая задача – обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, упрочение регионального лидерства", - сказал Токаев.
Глава государства отметил, что осведомлен об информационной шумихе относительно роспуска парламента, и считает, что она создается умышленно.
"Едва у нас начинает работу новое правительство, как ему тут же предвещают скорую отставку. То же самое и с парламентом. На мой взгляд, депутаты парламента работают продуктивно, проявляют гражданскую и политическую ответственность. Что касается правительства, то это более подвижный механизм, изменения в его составе возможны, в том числе с учетом позиции правящей партии "Аманат" и других парламентских партий", - заключил президент.