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Токаев не исключил, что в Казахстане начнут строить вторую АЭС - РИА Новости, 03.01.2025
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07:16 03.01.2025 (обновлено: 07:59 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/tokaev-1992371902.html
Токаев не исключил, что в Казахстане начнут строить вторую АЭС
Токаев не исключил, что в Казахстане начнут строить вторую АЭС - РИА Новости, 03.01.2025
Токаев не исключил, что в Казахстане начнут строить вторую АЭС
Атомная станция Казахстану нужна, не исключено, что в стране будут построены также вторая и третья станции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T07:16:00+03:00
2025-01-03T07:59:00+03:00
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
россия
китай
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АСТАНА, 3 янв - РИА Новости. Атомная станция Казахстану нужна, не исключено, что в стране будут построены также вторая и третья станции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили" (Родной язык)."В этом году будут проведены конкурсные процедуры, после чего правительство примет окончательное решение. Убеждён, атомная станция большой мощности Казахстану нужна. Более того, не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС. Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит. Считаю, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. За ней большое будущее", - сказал Токаев."Данный вопрос обсуждался с (президентом РФ) Владимиром Путиным в ходе его визита в Астану. Договорились, что в консорциуме генеральным оператором выступит казахская сторона как заказчик проекта. Речь шла о возможном участии компании "Росатом", обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом. Ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западных", - сказал Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили" (Родной язык).В Казахстане 6 октября состоялся республиканский референдум по вопросу строительства первой в стране атомной электростанции. По данным ЦИК республики, проект поддержали 71,12% избирателей.В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По словам Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму. Окончательное решение по этому вопросу власти примут в 2025 году.
https://ria.ru/20241006/kazakhstan-1976660434.html
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, россия, китай, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Китай, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Токаев не исключил, что в Казахстане начнут строить вторую АЭС

Токаев не исключил, что в Казахстане построят вторую, а возможно, и третью АЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 3 янв - РИА Новости. Атомная станция Казахстану нужна, не исключено, что в стране будут построены также вторая и третья станции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили" (Родной язык).
"В этом году будут проведены конкурсные процедуры, после чего правительство примет окончательное решение. Убеждён, атомная станция большой мощности Казахстану нужна. Более того, не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС. Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит. Считаю, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. За ней большое будущее", - сказал Токаев.
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"Данный вопрос обсуждался с (президентом РФ) Владимиром Путиным в ходе его визита в Астану. Договорились, что в консорциуме генеральным оператором выступит казахская сторона как заказчик проекта. Речь шла о возможном участии компании "Росатом", обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом. Ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западных", - сказал Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили" (Родной язык).
В Казахстане 6 октября состоялся республиканский референдум по вопросу строительства первой в стране атомной электростанции. По данным ЦИК республики, проект поддержали 71,12% избирателей.
В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По словам Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму. Окончательное решение по этому вопросу власти примут в 2025 году.
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КазахстанВ миреКасым-Жомарт ТокаевРоссияКитайВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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