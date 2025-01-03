В Сумах прогремели взрывы
В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 09.39 мск, воздушная тревога объявлена в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
"В Сумах слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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