В Петербурге установят триумфальный столп в честь победы в Северной войне
В Петербурге установят триумфальный столп в честь победы России в Северной войне
Вид на Санкт-Петербург. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Триумфальный столп в честь победы в Северной войне установят на Приморском шоссе, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Петербурга.
"Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга "Об установке памятного знака "Триумфальный столп в честь победы России в Северной войне", - сообщает пресс-служба.
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Уточняется, что памятный знак будет установлен на Приморском шоссе, в муниципальном округе Лахта-Ольгино у Лахта-центра. Триумфальный столп увековечивает победу России в Северной войне 1700-1701 годов. Это событие, тесно связанное с историей Петербурга, выдвинуло страну в число великих мировых держав.
В пресс-службе правительства города добавили, что инициатива установки памятного знака принадлежит Фонду поддержки культурных инициатив Газпрома, который также выступил заказчиком всех работ по проектированию и изготовлению памятника.
Проект монумента подготовлен архитектором Михаилом Мамошиным и скульптором Степаном Мокроусовым-Гульельми.
"Памятный знак представляет собой монументальную композицию в виде бронзовой триумфальной колонны, установленной на гранитном постаменте высотой 24,3 м. Колонну венчает фигура императора Петра I высотой 9,5 м. Она также выполнена из бронзы. Высота колонны - 41,95 м. Общая высота памятного знака - 82 м", - рассказали в пресс-службе городского правительства.
Планируется, что на колонне и гранитном постаменте будут размещены медальоны с барельефами и надписями, повествующими о воинских подвигах в период Северной войны.
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