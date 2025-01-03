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В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
В Воронежской области подавлены еще несколько беспилотников, пострадавших нет, при падении БПЛА на территорию предприятия загорелись обломки беспилотника,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:25:00+03:00
2025-01-03T16:25:00+03:00
2025-01-03T16:26:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Воронежской области подавлены еще несколько беспилотников, пострадавших нет, при падении БПЛА на территорию предприятия загорелись обломки беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал о подавлении нескольких БПЛА, никто не пострадал, при падении беспилотников незначительные повреждения получили два предприятия. "В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и подавлены ещё несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. При падении одного из подавленных БПЛА на территорию предприятия произошло возгорание обломков беспилотника. Их уже потушили", - написал он. Гусев добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.
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Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
Гусев: ПВО сбила несколько дронов ВСУ в Воронежской области, никто не пострадал