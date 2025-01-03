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В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
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16:25 03.01.2025 (обновлено: 16:26 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/pvo-1992418915.html
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
В Воронежской области подавлены еще несколько беспилотников, пострадавших нет, при падении БПЛА на территорию предприятия загорелись обломки беспилотника,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:25:00+03:00
2025-01-03T16:26:00+03:00
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Воронежской области подавлены еще несколько беспилотников, пострадавших нет, при падении БПЛА на территорию предприятия загорелись обломки беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал о подавлении нескольких БПЛА, никто не пострадал, при падении беспилотников незначительные повреждения получили два предприятия. "В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и подавлены ещё несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. При падении одного из подавленных БПЛА на территорию предприятия произошло возгорание обломков беспилотника. Их уже потушили", - написал он. Гусев добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.
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воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор), россия, происшествия, безопасность, вооруженные силы украины
Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ

Гусев: ПВО сбила несколько дронов ВСУ в Воронежской области, никто не пострадал

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Воронежской области подавлены еще несколько беспилотников, пострадавших нет, при падении БПЛА на территорию предприятия загорелись обломки беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал о подавлении нескольких БПЛА, никто не пострадал, при падении беспилотников незначительные повреждения получили два предприятия.
"В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и подавлены ещё несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. При падении одного из подавленных БПЛА на территорию предприятия произошло возгорание обломков беспилотника. Их уже потушили", - написал он.
Гусев добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьВоронежАлександр Гусев (губернатор)РоссияПроисшествияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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