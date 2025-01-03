https://ria.ru/20250103/pvo-1992418915.html

В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ

В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025

В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ

В Воронежской области подавлены еще несколько беспилотников, пострадавших нет, при падении БПЛА на территорию предприятия загорелись обломки беспилотника,... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:25:00+03:00

2025-01-03T16:25:00+03:00

2025-01-03T16:26:00+03:00

воронежская область

воронеж

александр гусев (губернатор)

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Воронежской области подавлены еще несколько беспилотников, пострадавших нет, при падении БПЛА на территорию предприятия загорелись обломки беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал о подавлении нескольких БПЛА, никто не пострадал, при падении беспилотников незначительные повреждения получили два предприятия. "В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и подавлены ещё несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. При падении одного из подавленных БПЛА на территорию предприятия произошло возгорание обломков беспилотника. Их уже потушили", - написал он. Гусев добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

https://ria.ru/20250102/pvo-1992351686.html

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воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор), россия, происшествия, безопасность, вооруженные силы украины