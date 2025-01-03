https://ria.ru/20250103/prazdnik-1991165474.html

3 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 3 января в России и в мире по календарю

3 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Новогодние праздники в России в самом разгаре, однако 3 января 2025 года в календаре значится не только как один из дней праздничных “каникул”. Какой сегодня... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T06:00:00+03:00

2025-01-03T06:00:00+03:00

2025-01-03T06:00:00+03:00

праздники

религиозные праздники

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Новогодние праздники в России в самом разгаре, однако 3 января 2025 года в календаре значится не только как один из дней праздничных “каникул”. Какой сегодня праздник (профессиональный, православный, международный и т.д.) отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать, а что находится под строгим запретом в этот день - в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в РоссииГосударственных и профессиональных праздников 3 января в России не отмечается. А вот в церковном и народном календарях на этот день приходится несколько значимых событий.Церковный праздник сегодня3 января по православному календарю отмечается день памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца. Родился он в благочестивой семье, много времени посвящал изучению Священного Писания, писал иконы. Именно при нем в 1325 году митрополичья кафедра была перенесена из города Владимир в Москву. А год спустя по его благословению на территории Московского Кремля состоялась закладка нового собора в честь Успения Пресвятой Богородицы.В этот же день верующие чтят память мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен, пострадавших в Никомидии. Будучи дочерью язычника, Иулиания тайно приняла Святое Крещение и не отказалась от своей веры даже под угрозой жестоких пыток. Впечатленные мужеством и чудесным восстановлением после всех истязаний, еще более полутысячи свидетелей этих пыток приняли христианство. Все они были казнены.Также 3 января отмечаются:Народный праздникС именем Прокопия Вятского, который был наделен даром предсказания и помогал людям предупреждать несчастья, определять недуги, связан и народный праздник, который отмечается 3 января - Прокопьев день.В этот день полагалось проверять запасы зерна и кормов, защищать их от мышей. А также при помощи простого ритуала смотреть, много ли счастья стоит ждать от наступающего года. Взяв в руки веники, девушки мели полы: сколько зерна соберут - столько и счастья будет впереди.Еще одна примета - приложить ухо к зерну и, если услышишь гул, значит, грядущее лето будет неспокойным. А вот подслушивать или подсматривать в этот день за кем-то запрещалось: нарушитель мог лишиться слуха или зрения. Старались обращать внимание и на погоду. Красное солнце на заре предвещало скорую метель, а в целом погода в Прокопьев день могла подсказать, что ждет ждет людей в сентябре.Какой сегодня праздник в миреВ международном календаре 3 января отмечается необычный и весьма забавный праздник - День рождения соломинки для коктейлей. Считается, что это полезное приспособление было запатентовано зимой 1888 года предпринимателем Марвином Стоуном, причем первые образцы были изготовлены из бумаги, которая использовалась для производства почтовых марок (она была достаточно прочной, чтобы выдержать испытание напитками).Также у россиян есть веский повод встретить этот день ярко и с огоньком. Ведь 3 января также является Днем бенгальских огней и фейерверков. Главное, не забывать при этом о правилах пожарной безопасности. А сладкоежек наверняка обрадует тот факт, что в этот день отмечается Всемирный день вишни в шоколаде.Памятные даты в истории1870 год - стартовало строительство Бруклинского моста в Нью-Йорке.1892 год - в городе Блумфонтейн на территории современной ЮАР появился на свет автор культового “Властелина колец” Джон Рональд Руэл Толкин.1963 год - в воздух впервые поднялся первый советский реактивный пассажирский самолет Ил-62.Именины3 января богато на именины. Их отмечают граждане с именами Леонтий, Петр, Михаил, Прокопий, Никита, Сергей и Феофан.

https://ria.ru/20250101/kanikuly-1890956524.html

https://ria.ru/20241215/vrach-1989275165.html

https://ria.ru/20230606/auktsion-1876277649.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

праздники, религиозные праздники