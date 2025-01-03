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СМИ назвали возможную причину подрыва Tesla в Лас-Вегасе - РИА Новости, 03.01.2025
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10:38 03.01.2025 (обновлено: 10:40 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/podryv-1992385733.html
СМИ назвали возможную причину подрыва Tesla в Лас-Вегасе
СМИ назвали возможную причину подрыва Tesla в Лас-Вегасе - РИА Новости, 03.01.2025
СМИ назвали возможную причину подрыва Tesla в Лас-Вегасе
Мотивом подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергера могло стать расставание с женой из-за ее подозрений в неверности РИА Новости, 03.01.2025
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в мире
лас-вегас
сша
колорадо-спрингс
дональд трамп
илон маск
фбр
взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Мотивом подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергера могло стать расставание с женой из-за ее подозрений в неверности мужа, пишет издание New York Post со ссылкой на осведомленные о ходе расследования источники. "Жена солдата сухопутных войск, подорвавшего Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе в среду (1 января - ред.), рассталась с ним за шесть дней до того, как он покончил с собой в автомобиле.... 37-летний Мэтью Ливельсбергер покинул свой дом в Колорадо-Спрингс на следующий день после Рождества по причине ссоры с женой из-за его супружеской неверности", - говорится в статье. Как заявили New York Post источники, жена Ливельсбергера якобы сказала ему, что знает о его изменах. У них есть дочь. Издание указывает, что новые детали заставили следователей рассмотреть в качестве причины действий Ливельсбергера проблемы его личной жизни, хотя их первое подозрение ранее было связано с политическими мотивами погибшего. "ФБР рассматривало возможность того, что взрыв имел политическую подоплеку, поскольку он произошел возле отеля, принадлежащего избранному президенту Дональду Трампу, и внутри автомобиля, изготовленного компанией близкого союзника Трампа Илона Маска", - сообщает издание со ссылкой на неназванные источники ФБР. В то же время неназванные источники описали газете Ливельсбергера как напоминающего своим патриотизмом художественного персонажа Джона Рэмбо и верного сторонника Трампа. Источники также заявили, что подозреваемый мог использовать именно модель Cybertruck, чтобы минимизировать урон людям на месте происшествия, так как стальной корпус автомобиля оказался способен сдержать значительную часть энергии взрыва. Ранее шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающей украинских военнослужащих. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сухопутные войска США сообщило, что подозреваемый служил непосредственно на Украине, а также в Афганистане, Таджикистане, Грузии и Конго. В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
https://ria.ru/20250103/bajden-1992355538.html
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в мире, лас-вегас, сша, колорадо-спрингс, дональд трамп, илон маск, фбр, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
В мире, Лас-Вегас, США, Колорадо-Спрингс, Дональд Трамп, Илон Маск, ФБР, Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
СМИ назвали возможную причину подрыва Tesla в Лас-Вегасе

NYP: мотивом подрыва Tesla в Лас-Вегасе могло стать расставание с женой

© СоцсетиАвтомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Кадр видео
Автомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Соцсети
Автомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Кадр видео
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Мотивом подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергера могло стать расставание с женой из-за ее подозрений в неверности мужа, пишет издание New York Post со ссылкой на осведомленные о ходе расследования источники.
"Жена солдата сухопутных войск, подорвавшего Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе в среду (1 января - ред.), рассталась с ним за шесть дней до того, как он покончил с собой в автомобиле.... 37-летний Мэтью Ливельсбергер покинул свой дом в Колорадо-Спрингс на следующий день после Рождества по причине ссоры с женой из-за его супружеской неверности", - говорится в статье.
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Как заявили New York Post источники, жена Ливельсбергера якобы сказала ему, что знает о его изменах. У них есть дочь.
Издание указывает, что новые детали заставили следователей рассмотреть в качестве причины действий Ливельсбергера проблемы его личной жизни, хотя их первое подозрение ранее было связано с политическими мотивами погибшего.
"ФБР рассматривало возможность того, что взрыв имел политическую подоплеку, поскольку он произошел возле отеля, принадлежащего избранному президенту Дональду Трампу, и внутри автомобиля, изготовленного компанией близкого союзника Трампа Илона Маска", - сообщает издание со ссылкой на неназванные источники ФБР.
В то же время неназванные источники описали газете Ливельсбергера как напоминающего своим патриотизмом художественного персонажа Джона Рэмбо и верного сторонника Трампа. Источники также заявили, что подозреваемый мог использовать именно модель Cybertruck, чтобы минимизировать урон людям на месте происшествия, так как стальной корпус автомобиля оказался способен сдержать значительную часть энергии взрыва.
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Ранее шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающей украинских военнослужащих. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сухопутные войска США сообщило, что подозреваемый служил непосредственно на Украине, а также в Афганистане, Таджикистане, Грузии и Конго.
В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
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