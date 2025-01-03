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Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине, пишут СМИ

Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025

Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине, пишут СМИ

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил на Украине, передает Associated Press со ссылкой на военных. РИА Новости, 03.01.2025

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил на Украине, передает Associated Press со ссылкой на военных."Он служил в армии с 2006 года, поднимался по служебной лестнице и долгое время выполнял задания за границей, дважды направлялся в Афганистан, служил на Украине", — говорится в публикации.Как отмечает агентство, Ливельсбергер также служил в Таджикистане, Грузии и Конго. Тем не менее не уточняется, в какие годы он находился в той или иной стране.Ранее шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл сообщил, что подозреваемый служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающем украинских военнослужащих.Как следует из соцсетей Ливельсбергера, он носил одежду с нацистской проукраинской символикой, в частности, с лозунгом "Слава Украине"*.В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в Сети разошлись видео с горящим пикапом Tesla Cybertruck. В результате один человек погиб внутри автомобиля, еще семь получили ранения. По данным AP, жертвой стал сам подозреваемый.* Считается атрибутикой запрещенных в России украинских организаций.

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Загоревшийся Tesla Cybertruck у входа в Trump International Hotel Tesla Cybertruck взорвался и загорелся у входа в Trump International Hotel в Лас-Вегасе, пишут в соцсетях. Что стало причиной, не уточняется. Предположительно, обошлось без пострадавших. 2025-01-03T01:28 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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