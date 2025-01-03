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Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
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01:28 03.01.2025 (обновлено: 09:10 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/podryv-1992358317.html
Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине, пишут СМИ
Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине, пишут СМИ
Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил на Украине, передает Associated Press со ссылкой на военных. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T01:28:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил на Украине, передает Associated Press со ссылкой на военных."Он служил в армии с 2006 года, поднимался по служебной лестнице и долгое время выполнял задания за границей, дважды направлялся в Афганистан, служил на Украине", — говорится в публикации.Как отмечает агентство, Ливельсбергер также служил в Таджикистане, Грузии и Конго. Тем не менее не уточняется, в какие годы он находился в той или иной стране.Ранее шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл сообщил, что подозреваемый служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающем украинских военнослужащих.Как следует из соцсетей Ливельсбергера, он носил одежду с нацистской проукраинской символикой, в частности, с лозунгом "Слава Украине"*.В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в Сети разошлись видео с горящим пикапом Tesla Cybertruck. В результате один человек погиб внутри автомобиля, еще семь получили ранения. По данным AP, жертвой стал сам подозреваемый.* Считается атрибутикой запрещенных в России украинских организаций.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
Загоревшийся Tesla Cybertruck у входа в Trump International Hotel
Tesla Cybertruck взорвался и загорелся у входа в Trump International Hotel в Лас-Вегасе, пишут в соцсетях. Что стало причиной, не уточняется. Предположительно, обошлось без пострадавших.
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в мире, технологии, лас-вегас, россия, украина, дональд трамп, илон маск, tesla motors, facebook, фбр, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
В мире, Технологии, Лас-Вегас, Россия, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, Facebook, ФБР, Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине, пишут СМИ

Associated Press: подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck служил на Украине

© AP Photo / Ty ONeilПолицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck. 2 января 2025
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck. 2 января 2025 - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Ty ONeil
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck. 2 января 2025
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил на Украине, передает Associated Press со ссылкой на военных.
"Он служил в армии с 2006 года, поднимался по служебной лестнице и долгое время выполнял задания за границей, дважды направлялся в Афганистан, служил на Украине", — говорится в публикации.
Как отмечает агентство, Ливельсбергер также служил в Таджикистане, Грузии и Конго. Тем не менее не уточняется, в какие годы он находился в той или иной стране.
Ранее шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл сообщил, что подозреваемый служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающем украинских военнослужащих.
Как следует из соцсетей Ливельсбергера, он носил одежду с нацистской проукраинской символикой, в частности, с лозунгом "Слава Украине"*.
В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в Сети разошлись видео с горящим пикапом Tesla Cybertruck. В результате один человек погиб внутри автомобиля, еще семь получили ранения. По данным AP, жертвой стал сам подозреваемый.

Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу.

* Считается атрибутикой запрещенных в России украинских организаций.
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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В миреТехнологииЛас-ВегасРоссияУкраинаДональд ТрампИлон МаскTesla motorsFacebookФБРВзрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
 
 
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