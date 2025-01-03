Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине, пишут СМИ
Associated Press: подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck служил на Украине
© AP Photo / Ty ONeilПолицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck. 2 января 2025
© AP Photo / Ty ONeil
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck. 2 января 2025
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил на Украине, передает Associated Press со ссылкой на военных.
"Он служил в армии с 2006 года, поднимался по служебной лестнице и долгое время выполнял задания за границей, дважды направлялся в Афганистан, служил на Украине", — говорится в публикации.
Как отмечает агентство, Ливельсбергер также служил в Таджикистане, Грузии и Конго. Тем не менее не уточняется, в какие годы он находился в той или иной стране.
Ранее шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл сообщил, что подозреваемый служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающем украинских военнослужащих.
Как следует из соцсетей Ливельсбергера, он носил одежду с нацистской проукраинской символикой, в частности, с лозунгом "Слава Украине"*.
В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в Сети разошлись видео с горящим пикапом Tesla Cybertruck. В результате один человек погиб внутри автомобиля, еще семь получили ранения. По данным AP, жертвой стал сам подозреваемый.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу.
* Считается атрибутикой запрещенных в России украинских организаций.