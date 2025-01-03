https://ria.ru/20250103/obstrel-1992412366.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 03.01.2025

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в пятницу выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Горловке, сообщает управление по вопросам... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:56:00+03:00

2025-01-03T14:56:00+03:00

2025-01-03T14:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска в пятницу выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Горловке, сообщает управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.10 - населённый пункт Дылеевка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 08.30 - населённый пункт Плещеевка - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Кроме того, по данным представительства, в 8.40 и 14.10 мск украинские войска выпустили ещё пять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, включая два кассетных, по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, происшествия, донецкая народная республика