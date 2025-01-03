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После взрыва газа в котельной в Махачкале 11 домов остались без отопления - РИА Новости, 03.01.2025
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17:27 03.01.2025 (обновлено: 17:48 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/makhachkala-1992426467.html
После взрыва газа в котельной в Махачкале 11 домов остались без отопления
После взрыва газа в котельной в Махачкале 11 домов остались без отопления - РИА Новости, 03.01.2025
После взрыва газа в котельной в Махачкале 11 домов остались без отопления
Одиннадцать пятиэтажных многоквартирных домов в Махачкале остались без отопления и горячей воды из-за взрыва газа в котельной, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:27:00+03:00
2025-01-03T17:48:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 3 янв - РИА Новости. Одиннадцать пятиэтажных многоквартирных домов в Махачкале остались без отопления и горячей воды из-за взрыва газа в котельной, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в отдельно стоящем здании котельной… во дворе многоквартирного жилого дома в городе Махачкале по улице М. Гаджиева; 204 "а"… Без отопления и горячего водоснабжения остались 11 пятиэтажных многоквартирных домов по улице М. Гаджиева", – говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадала 67-летняя женщина. Разрушений в результате взрыва нет.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
После взрыва газа в котельной в Махачкале 11 домов остались без отопления

МЧС: в Махачкале произошел взрыв газа в котельной, 11 домов остались без тепла

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ДагестанПоследствия хлопка газовоздушной смеси в Махачкале. 3 января 2025
Последствия хлопка газовоздушной смеси в Махачкале. 3 января 2025 - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
Последствия хлопка газовоздушной смеси в Махачкале. 3 января 2025
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МАХАЧКАЛА, 3 янв - РИА Новости. Одиннадцать пятиэтажных многоквартирных домов в Махачкале остались без отопления и горячей воды из-за взрыва газа в котельной, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
"По системе 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в отдельно стоящем здании котельной… во дворе многоквартирного жилого дома в городе Махачкале по улице М. Гаджиева; 204 "а"… Без отопления и горячего водоснабжения остались 11 пятиэтажных многоквартирных домов по улице М. Гаджиева", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадала 67-летняя женщина. Разрушений в результате взрыва нет.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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