https://ria.ru/20250103/makhachkala-1992426467.html

После взрыва газа в котельной в Махачкале 11 домов остались без отопления

После взрыва газа в котельной в Махачкале 11 домов остались без отопления - РИА Новости, 03.01.2025

После взрыва газа в котельной в Махачкале 11 домов остались без отопления

Одиннадцать пятиэтажных многоквартирных домов в Махачкале остались без отопления и горячей воды из-за взрыва газа в котельной, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:27:00+03:00

2025-01-03T17:27:00+03:00

2025-01-03T17:48:00+03:00

происшествия

махачкала

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 3 янв - РИА Новости. Одиннадцать пятиэтажных многоквартирных домов в Махачкале остались без отопления и горячей воды из-за взрыва газа в котельной, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в отдельно стоящем здании котельной… во дворе многоквартирного жилого дома в городе Махачкале по улице М. Гаджиева; 204 "а"… Без отопления и горячего водоснабжения остались 11 пятиэтажных многоквартирных домов по улице М. Гаджиева", – говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадала 67-летняя женщина. Разрушений в результате взрыва нет.

https://ria.ru/20241228/vzryv-1991882994.html

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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан