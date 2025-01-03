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Математик оценил вероятность крупного выигрыша в лотерею - РИА Новости, 03.01.2025
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09:30 03.01.2025 (обновлено: 12:07 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/lotereya-1992378372.html
Математик оценил вероятность крупного выигрыша в лотерею
Математик оценил вероятность крупного выигрыша в лотерею - РИА Новости, 03.01.2025
Математик оценил вероятность крупного выигрыша в лотерею
Вероятность крупного выигрыша в лотерею составляет менее 0,2 процента, рассказал РИА Новости один из ведущих российских математиков, профессор РАН и Сколтеха,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T09:30:00+03:00
2025-01-03T12:07:00+03:00
общество
сахалинская область
россия
столото
российская академия наук
сколковский институт науки и технологий
новый год 2025
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вероятность крупного выигрыша в лотерею составляет менее 0,2 процента, рассказал РИА Новости один из ведущих российских математиков, профессор РАН и Сколтеха, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец. Так он прокомментировал желание многих людей играть в лотерею в новогодние праздники в расчете обрести удачу именно в эти дни. "Что касается оценки вероятности остаться при своих к Новому году, можно посчитать. Допустим, человек получил новогоднюю премию в размере среднего бонуса (около 15-20 тысяч рублей). Если он решит потратить 20 процентов этой суммы на лотерейные билеты, то: вероятность остаться в минусе — около 98 процентов, вероятность выйти в небольшой плюс (выигрыш до тысячи рублей) — примерно 1,8 процента, вероятность крупного выигрыша — менее 0,2 процента", — сказал Оселедец. По его словам, математика подсказывает, что лучше потратить премию на подарки близким."Это гарантированно принесет больше радости, чем погоня за призрачным лотерейным счастьем!" — добавил ученый.Первого января состоялся традиционный новогодний розыгрыш "Русского лото". В результате в Россия появился четвертый лотерейный миллиардер — владелец билета, купленного в онлайн-приложении "Столото" и зарегистрированного на номер из Сахалинской области.
https://ria.ru/20250102/lotereya-1992310769.html
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общество, сахалинская область, россия, столото, российская академия наук, сколковский институт науки и технологий, новый год 2025
Общество, Сахалинская область, Россия, Столото, Российская академия наук, Сколковский институт науки и технологий, Новый год 2025
Математик оценил вероятность крупного выигрыша в лотерею

Математик Оселедец оценил вероятность крупного выигрыша в лотерею в 0,2%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вероятность крупного выигрыша в лотерею составляет менее 0,2 процента, рассказал РИА Новости один из ведущих российских математиков, профессор РАН и Сколтеха, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец.
Так он прокомментировал желание многих людей играть в лотерею в новогодние праздники в расчете обрести удачу именно в эти дни.
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"Что касается оценки вероятности остаться при своих к Новому году, можно посчитать. Допустим, человек получил новогоднюю премию в размере среднего бонуса (около 15-20 тысяч рублей). Если он решит потратить 20 процентов этой суммы на лотерейные билеты, то: вероятность остаться в минусе — около 98 процентов, вероятность выйти в небольшой плюс (выигрыш до тысячи рублей) — примерно 1,8 процента, вероятность крупного выигрыша — менее 0,2 процента", — сказал Оселедец.
По его словам, математика подсказывает, что лучше потратить премию на подарки близким.
"Это гарантированно принесет больше радости, чем погоня за призрачным лотерейным счастьем!" — добавил ученый.
Первого января состоялся традиционный новогодний розыгрыш "Русского лото". В результате в Россия появился четвертый лотерейный миллиардер — владелец билета, купленного в онлайн-приложении "Столото" и зарегистрированного на номер из Сахалинской области.
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