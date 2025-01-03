https://ria.ru/20250103/lotereya-1992378372.html

Математик оценил вероятность крупного выигрыша в лотерею

Математик оценил вероятность крупного выигрыша в лотерею - РИА Новости, 03.01.2025

Математик оценил вероятность крупного выигрыша в лотерею

Вероятность крупного выигрыша в лотерею составляет менее 0,2 процента, рассказал РИА Новости один из ведущих российских математиков, профессор РАН и Сколтеха,... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T09:30:00+03:00

2025-01-03T09:30:00+03:00

2025-01-03T12:07:00+03:00

общество

сахалинская область

россия

столото

российская академия наук

сколковский институт науки и технологий

новый год 2025

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вероятность крупного выигрыша в лотерею составляет менее 0,2 процента, рассказал РИА Новости один из ведущих российских математиков, профессор РАН и Сколтеха, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец. Так он прокомментировал желание многих людей играть в лотерею в новогодние праздники в расчете обрести удачу именно в эти дни. "Что касается оценки вероятности остаться при своих к Новому году, можно посчитать. Допустим, человек получил новогоднюю премию в размере среднего бонуса (около 15-20 тысяч рублей). Если он решит потратить 20 процентов этой суммы на лотерейные билеты, то: вероятность остаться в минусе — около 98 процентов, вероятность выйти в небольшой плюс (выигрыш до тысячи рублей) — примерно 1,8 процента, вероятность крупного выигрыша — менее 0,2 процента", — сказал Оселедец. По его словам, математика подсказывает, что лучше потратить премию на подарки близким."Это гарантированно принесет больше радости, чем погоня за призрачным лотерейным счастьем!" — добавил ученый.Первого января состоялся традиционный новогодний розыгрыш "Русского лото". В результате в Россия появился четвертый лотерейный миллиардер — владелец билета, купленного в онлайн-приложении "Столото" и зарегистрированного на номер из Сахалинской области.

https://ria.ru/20250102/lotereya-1992310769.html

https://ria.ru/20250101/mechtallion-1992243392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сахалинская область, россия, столото, российская академия наук, сколковский институт науки и технологий, новый год 2025