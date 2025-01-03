https://ria.ru/20250103/kostomarov-1991866062.html

В России отметят 95-летие академика Костомарова

В России отметят 95-летие академика Костомарова - РИА Новости, 03.01.2025

В России отметят 95-летие академика Костомарова

Ряд научных и просветительских мероприятий, посвященных памяти основателя Института Пушкина академика Виталия Костомарова, пройдет в Москве на площадке вуза,... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T09:00:00+03:00

2025-01-03T09:00:00+03:00

2025-01-03T09:00:00+03:00

общество

сн_образование

социальный навигатор

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

институт русского языка имени пушкина

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991866568_0:72:3130:1833_1920x0_80_0_0_58d12517da430be2348fc318f10142dd.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ряд научных и просветительских мероприятий, посвященных памяти основателя Института Пушкина академика Виталия Костомарова, пройдет в Москве на площадке вуза, сообщила пресс-служба.Сегодня, 3 января, исполнилось 95 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора, первого ректора и президента Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Виталия Костомарова.В юбилейный год Институт Пушкина проведет ряд научных и просветительских мероприятий, в частности, V Костомаровский форум. В рамках центральной темы "Язык и культура" российские и зарубежные русисты обсудят проблемы лингвострановедения, культурной семантики, межкультурной коммуникации, речевого этикета, общения в сетевом и публичном пространстве, а также вопросы преподавания русского языка и литературы в поликультурной среде."2025 год станет яркой вехой в сохранении научного и творческого наследия Виталия Григорьевича Костомарова. В своих трудах Виталий Григорьевич уделял много внимания состоянию современного русского языка, изучению процессов, происходящих в языке, культуре и речевой жизни общества. Академик Костомаров призывал больше внимания уделять "жизненному функционированию" русского языка, разным его употреблениям. Обо всех этих направлениях мы будем говорить на юбилейном Костомаровском форуме", — рассказал и.о. ректора Института Пушкина Никита Гусев.Он добавил, что для популяризации научного, педагогического и просветительского наследия разрабатывается проект "Костомаров". На сайте будут представлены музейно-выставочные экспозиции из фондов Мемориального музея Виталия Костомарова, записи его выступлений и интервью, а также афиша ключевых мероприятий этого года. Сейчас на сайте открыт сбор воспоминаний о личности и деятельности лингвиста.Виталий Григорьевич Костомаров (1930-2020 гг.) — специалист в области современной русской лексикологии, стилистики и методики преподавания русского языка как иностранного, автор более чем 700 научных и научно-методических трудов, учебников и пособий, среди которых "Русский язык на газетной полосе", "Язык и культура: новое в теории и практике лингвострановедения" и "Языковой вкус эпохи: из наблюдений над речевой практикой масс-медиа".Костомаров был одним из инициаторов создания Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы и основателем журнала "Русский язык за рубежом" для российских и зарубежных русистов, который выходит до сих пор. Под руководством члена президиума Российской академии образования, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Виталия Костомарова было защищено более 50 кандидатских и докторских диссертаций.

https://ria.ru/20241129/nauka-1986474522.html

https://ria.ru/20240506/osvobozhdenie-1944201712.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, институт русского языка имени пушкина, россия, москва