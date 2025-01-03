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В Казахстане около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели - РИА Новости, 03.01.2025
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13:25 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/kazahstan-1992402810.html
В Казахстане около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели
В Казахстане около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели - РИА Новости, 03.01.2025
В Казахстане около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели
Около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана, сообщает в пятницу пресс-служба департамента полиции... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T13:25:00+03:00
2025-01-03T13:25:00+03:00
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АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана, сообщает в пятницу пресс-служба департамента полиции Акмолинской области. "Сегодня, 3 января, около 13:30 в Акмолинской области, на участке дороги между сёлами Когам и Каратал района Биржан сал, в результате ухудшения погодных условий (метель, ограничение видимости) произошло столкновение предварительно около 40 транспортных средств. Информация о жертвах и пострадавших в данный момент не поступала", - говорится в сообщении полиции казахстанского региона. По данным МВД республики, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области в центре Казахстана закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда - Астана и Караганда - Павлодар. На автотрассе республиканского значения Алма-Ата - Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация. "На терминале у города Темиртау (в Карагандинской области - ред.) из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин", - говорится в сообщении МВД. Полицейские отметили, что в ближайшее время для автоколонны будет организованно сопровождение до границы Акмолинской области с обеспечением безопасности водителей и пассажиров. В ряде регионов Казахстана в первые дни нового года объявлено штормовое предупреждение в связи с обильным снегопадом. Из-за метели и гололёда некоторые участки автодорог временами закрываются для движения. Спасатели МЧС периодически сообщают о спасении на трассах пассажиров и водителей транспортных средств, застрявших в снежных перемётах.
https://ria.ru/20241226/norvegija-1991535785.html
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в мире, казахстан, акмолинская область, карагандинская область
В мире, Казахстан, Акмолинская область, Карагандинская область
В Казахстане около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели

На трассе Астана — Щучинск около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели

© Фото : Департамента полиции Акмолинской областиОколо 40 автомобилей попали в аварию из-за метели на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана
Около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Департамента полиции Акмолинской области
Около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана
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АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана, сообщает в пятницу пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
"Сегодня, 3 января, около 13:30 в Акмолинской области, на участке дороги между сёлами Когам и Каратал района Биржан сал, в результате ухудшения погодных условий (метель, ограничение видимости) произошло столкновение предварительно около 40 транспортных средств. Информация о жертвах и пострадавших в данный момент не поступала", - говорится в сообщении полиции казахстанского региона.
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По данным МВД республики, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области в центре Казахстана закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда - Астана и Караганда - Павлодар. На автотрассе республиканского значения Алма-Ата - Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация.
"На терминале у города Темиртау (в Карагандинской области - ред.) из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин", - говорится в сообщении МВД.
Полицейские отметили, что в ближайшее время для автоколонны будет организованно сопровождение до границы Акмолинской области с обеспечением безопасности водителей и пассажиров.
В ряде регионов Казахстана в первые дни нового года объявлено штормовое предупреждение в связи с обильным снегопадом. Из-за метели и гололёда некоторые участки автодорог временами закрываются для движения. Спасатели МЧС периодически сообщают о спасении на трассах пассажиров и водителей транспортных средств, застрявших в снежных перемётах.
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