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В МГТУ имени Баумана назвали причину иска от Минобороны
В МГТУ имени Баумана назвали причину иска от Минобороны - РИА Новости, 03.01.2025
В МГТУ имени Баумана назвали причину иска от Минобороны
Иск министерства обороны РФ к МГТУ имени Баумана связан с нарушением сроков выполнения обязательств по договору одним из соисполнителей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:29:00+03:00
2025-01-03T16:29:00+03:00
2025-01-03T16:29:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
мгту имени баумана
происшествия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Иск министерства обороны РФ к МГТУ имени Баумана связан с нарушением сроков выполнения обязательств по договору одним из соисполнителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее в СМИ появилась информация, что Минобороны РФ подало иск к Московскому государственному техническому университету имени Н. Э. Баумана на сумму свыше 38 миллионов рублей. "Данный иск связан с просрочкой исполнения обязательств по договору одним из соисполнителей МГТУ им. Н. Э. Баумана", - говорится в сообщении вуза. В пресс-службе уточнили, что университет и министерство уже находятся на стадии урегулирования данного вопроса путем заключения мирового соглашения между сторонами.
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министерство обороны рф (минобороны рф), мгту имени баумана, происшествия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МГТУ имени Баумана, Происшествия
В МГТУ имени Баумана назвали причину иска от Минобороны
Минобороны подало иск к МГТУ имени Баумана из-за нарушения сроков договора