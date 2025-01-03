https://ria.ru/20250103/isk-1992420309.html

В МГТУ имени Баумана назвали причину иска от Минобороны

В МГТУ имени Баумана назвали причину иска от Минобороны - РИА Новости, 03.01.2025

В МГТУ имени Баумана назвали причину иска от Минобороны

Иск министерства обороны РФ к МГТУ имени Баумана связан с нарушением сроков выполнения обязательств по договору одним из соисполнителей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:29:00+03:00

2025-01-03T16:29:00+03:00

2025-01-03T16:29:00+03:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

мгту имени баумана

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284380_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cd2a75e917f8bd9d9ee12e83c00b7fed.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Иск министерства обороны РФ к МГТУ имени Баумана связан с нарушением сроков выполнения обязательств по договору одним из соисполнителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее в СМИ появилась информация, что Минобороны РФ подало иск к Московскому государственному техническому университету имени Н. Э. Баумана на сумму свыше 38 миллионов рублей. "Данный иск связан с просрочкой исполнения обязательств по договору одним из соисполнителей МГТУ им. Н. Э. Баумана", - говорится в сообщении вуза. В пресс-службе уточнили, что университет и министерство уже находятся на стадии урегулирования данного вопроса путем заключения мирового соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20241125/vzyatka-1985564210.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), мгту имени баумана, происшествия