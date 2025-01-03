https://ria.ru/20250103/gaz_tranzit-1992367075.html

"Им не помешает". В Британии возмутились действиями фон дер Ляйен по России

"Им не помешает". В Британии возмутились действиями фон дер Ляйен по России - РИА Новости, 03.01.2025

"Им не помешает". В Британии возмутились действиями фон дер Ляйен по России

Чиновники из Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен не несут ответственности перед европейскими гражданами после прекращения транзита российского газа... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T05:13:00+03:00

2025-01-03T05:13:00+03:00

2025-01-03T05:13:00+03:00

в мире

еврокомиссия

россия

украина

урсула фон дер ляйен

газпром

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987923656_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_3c6d61917a331c2cab801afd52a4f6cd.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Чиновники из Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен не несут ответственности перед европейскими гражданами после прекращения транзита российского газа через Украину, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Они не избирались (европейскими гражданами — Прим. ред.), они даже не несут ответственности, <...> отправить в отставку любого из них практически невозможно. Они сфокусированы на России. <...> Закрытие нескольких предприятий, безработица нескольких миллионов человек не помешает им", — рассказал аналитик.По его словам, ЕК под руководством Урсулы фон дер Ляйен с самого начала делала все, чтобы положить конец импорту энергоносителей из России. Меркурис также напомнил о неоднократных попытках остановить поставки голубого топлива в Германию по "Северным потокам"."Они были враждебны к проекту "Северный поток", проводили бесконечные расследования в отношении "Газпрома", заставляли "Газпром" в разное время пересматривать контракты. <...> Они всегда ненавидели эту торговлю", — отметил он.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.

https://ria.ru/20250103/timoshenko-1992363055.html

https://ria.ru/20250103/severnyy_potok-1992356856.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, еврокомиссия, россия, украина, урсула фон дер ляйен, газпром, северный поток