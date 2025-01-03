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"Им не помешает". В Британии возмутились действиями фон дер Ляйен по России - РИА Новости, 03.01.2025
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05:13 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/gaz_tranzit-1992367075.html
"Им не помешает". В Британии возмутились действиями фон дер Ляйен по России
"Им не помешает". В Британии возмутились действиями фон дер Ляйен по России - РИА Новости, 03.01.2025
"Им не помешает". В Британии возмутились действиями фон дер Ляйен по России
Чиновники из Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен не несут ответственности перед европейскими гражданами после прекращения транзита российского газа... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T05:13:00+03:00
2025-01-03T05:13:00+03:00
в мире
еврокомиссия
россия
украина
урсула фон дер ляйен
газпром
северный поток
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Чиновники из Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен не несут ответственности перед европейскими гражданами после прекращения транзита российского газа через Украину, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Они не избирались (европейскими гражданами — Прим. ред.), они даже не несут ответственности, &lt;...&gt; отправить в отставку любого из них практически невозможно. Они сфокусированы на России. &lt;...&gt; Закрытие нескольких предприятий, безработица нескольких миллионов человек не помешает им", — рассказал аналитик.По его словам, ЕК под руководством Урсулы фон дер Ляйен с самого начала делала все, чтобы положить конец импорту энергоносителей из России. Меркурис также напомнил о неоднократных попытках остановить поставки голубого топлива в Германию по "Северным потокам"."Они были враждебны к проекту "Северный поток", проводили бесконечные расследования в отношении "Газпрома", заставляли "Газпром" в разное время пересматривать контракты. &lt;...&gt; Они всегда ненавидели эту торговлю", — отметил он.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
https://ria.ru/20250103/timoshenko-1992363055.html
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в мире, еврокомиссия, россия, украина, урсула фон дер ляйен, газпром, северный поток
В мире, Еврокомиссия, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Газпром, Северный поток
"Им не помешает". В Британии возмутились действиями фон дер Ляйен по России

Меркурис: ЕК не ответственна перед гражданами за остановку поставок газа из РФ

© Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Чиновники из Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен не несут ответственности перед европейскими гражданами после прекращения транзита российского газа через Украину, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Они не избирались (европейскими гражданами — Прим. ред.), они даже не несут ответственности, <...> отправить в отставку любого из них практически невозможно. Они сфокусированы на России. <...> Закрытие нескольких предприятий, безработица нескольких миллионов человек не помешает им", — рассказал аналитик.
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По его словам, ЕК под руководством Урсулы фон дер Ляйен с самого начала делала все, чтобы положить конец импорту энергоносителей из России. Меркурис также напомнил о неоднократных попытках остановить поставки голубого топлива в Германию по "Северным потокам".
"Они были враждебны к проекту "Северный поток", проводили бесконечные расследования в отношении "Газпрома", заставляли "Газпром" в разное время пересматривать контракты. <...> Они всегда ненавидели эту торговлю", — отметил он.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
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