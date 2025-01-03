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В Раде заявили, что Зеленский действует в интересах Норвегии и Турции - РИА Новости, 03.01.2025
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23:27 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/gaz-1992448760.html
В Раде заявили, что Зеленский действует в интересах Норвегии и Турции
В Раде заявили, что Зеленский действует в интересах Норвегии и Турции - РИА Новости, 03.01.2025
В Раде заявили, что Зеленский действует в интересах Норвегии и Турции
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский, прекратив транзит газа из... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T23:27:00+03:00
2025-01-03T23:27:00+03:00
украина
турция
россия
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада украины
прикарпатзападтранс
транзит газа через украину
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский, прекратив транзит газа из России через территорию Украины, действует в интересах Норвегии и Турции. "Нефтепровод "Дружба" работает же. И нефтепродуктопровод (по нему бежит чистый дизель) Самара-Западное "Прикарпатзападтранс" - тоже. И аммиакопровод из Тольятти в Одессу... То есть нет никакой "перемоги" (победы - ред.), а есть вредительские действия пересидента Зеленского на газовом рынке с целью перераспределить поставки на Турцию и Норвегию", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он отметил, что таким образом Зеленский помог укрепить позиции на европейском газовом рынке Турции и Норвегии. Дубинский подчеркнул, что таким образом выиграли все, "от Нидерландов (порты) до Китая (энергоносители) и США", проиграла только Украина, добавил он. Дубинский подчеркнул, что что выходом из сложившейся ситуации будут только экономические договоренности с РФ. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250103/gas-1992446201.html
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украина, турция, россия, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, прикарпатзападтранс, транзит газа через украину, в мире
Украина, Турция, Россия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Прикарпатзападтранс, транзит газа через Украину, В мире
В Раде заявили, что Зеленский действует в интересах Норвегии и Турции

Дубинский: прерывание Зеленским транзита газа отвечает интересам Норвегии Турции

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский, прекратив транзит газа из России через территорию Украины, действует в интересах Норвегии и Турции.
"Нефтепровод "Дружба" работает же. И нефтепродуктопровод (по нему бежит чистый дизель) Самара-Западное "Прикарпатзападтранс" - тоже. И аммиакопровод из Тольятти в Одессу... То есть нет никакой "перемоги" (победы - ред.), а есть вредительские действия пересидента Зеленского на газовом рынке с целью перераспределить поставки на Турцию и Норвегию", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что таким образом Зеленский помог укрепить позиции на европейском газовом рынке Турции и Норвегии. Дубинский подчеркнул, что таким образом выиграли все, "от Нидерландов (порты) до Китая (энергоносители) и США", проиграла только Украина, добавил он.
Дубинский подчеркнул, что что выходом из сложившейся ситуации будут только экономические договоренности с РФ.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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УкраинаТурцияРоссияАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПрикарпатзападтранстранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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