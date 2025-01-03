https://ria.ru/20250103/gaz-1992448760.html

В Раде заявили, что Зеленский действует в интересах Норвегии и Турции

В Раде заявили, что Зеленский действует в интересах Норвегии и Турции - РИА Новости, 03.01.2025

В Раде заявили, что Зеленский действует в интересах Норвегии и Турции

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский, прекратив транзит газа из... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T23:27:00+03:00

2025-01-03T23:27:00+03:00

2025-01-03T23:27:00+03:00

украина

турция

россия

александр дубинский

владимир зеленский

верховная рада украины

прикарпатзападтранс

транзит газа через украину

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский, прекратив транзит газа из России через территорию Украины, действует в интересах Норвегии и Турции. "Нефтепровод "Дружба" работает же. И нефтепродуктопровод (по нему бежит чистый дизель) Самара-Западное "Прикарпатзападтранс" - тоже. И аммиакопровод из Тольятти в Одессу... То есть нет никакой "перемоги" (победы - ред.), а есть вредительские действия пересидента Зеленского на газовом рынке с целью перераспределить поставки на Турцию и Норвегию", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он отметил, что таким образом Зеленский помог укрепить позиции на европейском газовом рынке Турции и Норвегии. Дубинский подчеркнул, что таким образом выиграли все, "от Нидерландов (порты) до Китая (энергоносители) и США", проиграла только Украина, добавил он. Дубинский подчеркнул, что что выходом из сложившейся ситуации будут только экономические договоренности с РФ. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250103/gas-1992446201.html

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

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украина, турция, россия, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, прикарпатзападтранс, транзит газа через украину, в мире