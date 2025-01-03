Эстония через несколько недель получит HIMARS из США
Глава Минобороны Певкур: Эстония через несколько недель получит HIMARS из США
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в страну в течение нескольких недель прибудут РСЗО HIMARS из США.
"Через несколько недель мы получим HIMARS из США", - приводит слова Певкура телерадиокомпания ERR.
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Согласно телерадиокомпании, Певкур заявил, что эстонские военнослужащие уже обучены использованию этих систем американскими военными, находящимися в Эстонии.
По данным ERR, в течение текущего года в Эстонию также поступят 18 различных самоходных артиллерийских установок, около 200 бронемашин, зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и различные системы наблюдения. Кроме того, как пишет телерадиокомпания, в 2025 году в Эстонию поступят шесть самоходных южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder.
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