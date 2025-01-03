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Эстония через несколько недель получит HIMARS из США - РИА Новости, 03.01.2025
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17:42 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/estoniya-1992427553.html
Эстония через несколько недель получит HIMARS из США
Эстония через несколько недель получит HIMARS из США - РИА Новости, 03.01.2025
Эстония через несколько недель получит HIMARS из США
Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в страну в течение нескольких недель прибудут РСЗО HIMARS из США. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:42:00+03:00
2025-01-03T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в страну в течение нескольких недель прибудут РСЗО HIMARS из США. "Через несколько недель мы получим HIMARS из США", - приводит слова Певкура телерадиокомпания ERR. Согласно телерадиокомпании, Певкур заявил, что эстонские военнослужащие уже обучены использованию этих систем американскими военными, находящимися в Эстонии. По данным ERR, в течение текущего года в Эстонию также поступят 18 различных самоходных артиллерийских установок, около 200 бронемашин, зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и различные системы наблюдения. Кроме того, как пишет телерадиокомпания, в 2025 году в Эстонию поступят шесть самоходных южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder. Как отмечается, Певкур также заявил о недостаточности расходов на оборону "с учётом планов НАТО по развитию военных возможностей" и добавил, что на запланированном на лето саммите НАТО в Гааге, вероятно, будут установлены более высокие цели по оборонным расходам. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html
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в мире, эстония, россия, сша, ханно певкур, нато
В мире, Эстония, Россия, США, Ханно Певкур, НАТО
Эстония через несколько недель получит HIMARS из США

Глава Минобороны Певкур: Эстония через несколько недель получит HIMARS из США

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в страну в течение нескольких недель прибудут РСЗО HIMARS из США.
"Через несколько недель мы получим HIMARS из США", - приводит слова Певкура телерадиокомпания ERR.
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Согласно телерадиокомпании, Певкур заявил, что эстонские военнослужащие уже обучены использованию этих систем американскими военными, находящимися в Эстонии.
По данным ERR, в течение текущего года в Эстонию также поступят 18 различных самоходных артиллерийских установок, около 200 бронемашин, зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и различные системы наблюдения. Кроме того, как пишет телерадиокомпания, в 2025 году в Эстонию поступят шесть самоходных южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder.
Как отмечается, Певкур также заявил о недостаточности расходов на оборону "с учётом планов НАТО по развитию военных возможностей" и добавил, что на запланированном на лето саммите НАТО в Гааге, вероятно, будут установлены более высокие цели по оборонным расходам.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
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