Число машин, попавших в массовое ДТП в Казахстане, увеличилось до 95
Число попавших в массовое ДТП на трассе Астана — Щучинск машин возросло до 95
© Фото : Департамента полиции Акмолинской областиМассовое ДТП из-за метели на трассе Астана — Щучинск на севере Казахстана
© Фото : Департамента полиции Акмолинской области
Массовое ДТП из-за метели на трассе Астана — Щучинск на севере Казахстана
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АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Количество автомобилей в массовом ДТП на трассе Астана-Щучинск увеличилось по последним данным до 95, об этом сообщает в пятницу национальный оператор автомобильных дорог "Казавтожол".
"Из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей", - говорится в сообщении "Казавтожол".
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Ранее в пятницу департамент полиции Акмолинской области распространил информацию о том, что на трассе Астана-Щучинск в массовое ДТП попали около 40 автомобилей.
Сообщается, что одна полоса очищена, автомобили, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение. По данным МЧС двоим пострадавшим оказана медицинская помощь, рядом с местом происшествия развёрнуты мобильные пункты обогрева, работает дорожная техника.
Трасса Астана-Щучинск связывает столицу Казахстана с курортом Боровое, где обычно любят отдыхать жители и гости Астаны.
По данным МВД республики, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области в центре Казахстана закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда - Астана и Караганда - Павлодар. На автотрассе республиканского значения Алма-Ата - Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация.
В ряде регионов Казахстана в первые дни нового года объявлено штормовое предупреждение в связи с обильным снегопадом. Из-за метели и гололёда некоторые участки автодорог временами закрываются для движения. Спасатели МЧС периодически сообщают о спасении на трассах пассажиров и водителей транспортных средств, застрявших в снежных перемётах.
Аэропорт Астаны сообщил о задержке 13 авиарейсов, один отменён, однако в воздушной гавани эту ситуацию не связывают с ухудшением погодных условий.
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