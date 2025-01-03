https://ria.ru/20250103/dtp-1992411081.html

Число машин, попавших в массовое ДТП в Казахстане, увеличилось до 95

Число машин, попавших в массовое ДТП в Казахстане, увеличилось до 95 - РИА Новости, 03.01.2025

Число машин, попавших в массовое ДТП в Казахстане, увеличилось до 95

Количество автомобилей в массовом ДТП на трассе Астана-Щучинск увеличилось по последним данным до 95, об этом сообщает в пятницу национальный оператор... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:40:00+03:00

2025-01-03T14:40:00+03:00

2025-01-03T14:40:00+03:00

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АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Количество автомобилей в массовом ДТП на трассе Астана-Щучинск увеличилось по последним данным до 95, об этом сообщает в пятницу национальный оператор автомобильных дорог "Казавтожол". "Из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей", - говорится в сообщении "Казавтожол". Ранее в пятницу департамент полиции Акмолинской области распространил информацию о том, что на трассе Астана-Щучинск в массовое ДТП попали около 40 автомобилей. Сообщается, что одна полоса очищена, автомобили, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение. По данным МЧС двоим пострадавшим оказана медицинская помощь, рядом с местом происшествия развёрнуты мобильные пункты обогрева, работает дорожная техника. Трасса Астана-Щучинск связывает столицу Казахстана с курортом Боровое, где обычно любят отдыхать жители и гости Астаны. По данным МВД республики, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области в центре Казахстана закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда - Астана и Караганда - Павлодар. На автотрассе республиканского значения Алма-Ата - Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация. В ряде регионов Казахстана в первые дни нового года объявлено штормовое предупреждение в связи с обильным снегопадом. Из-за метели и гололёда некоторые участки автодорог временами закрываются для движения. Спасатели МЧС периодически сообщают о спасении на трассах пассажиров и водителей транспортных средств, застрявших в снежных перемётах. Аэропорт Астаны сообщил о задержке 13 авиарейсов, один отменён, однако в воздушной гавани эту ситуацию не связывают с ухудшением погодных условий.

https://ria.ru/20241226/norvegija-1991535785.html

https://ria.ru/20250103/dtp-1992382000.html

https://ria.ru/20241228/gosavtoinspektsiya-1989770365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, астана, караганда, в мире