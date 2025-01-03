https://ria.ru/20250103/briks-1992360865.html

Ульянов заявил, что БРИКС демократичнее ЕС, НАТО и G7

Ульянов заявил, что БРИКС демократичнее ЕС, НАТО и G7 - РИА Новости, 03.01.2025

Ульянов заявил, что БРИКС демократичнее ЕС, НАТО и G7

БРИКС демократичнее ЕС, НАТО и G7, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети X. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T02:06:00+03:00

2025-01-03T02:06:00+03:00

2025-01-03T02:06:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. БРИКС демократичнее ЕС, НАТО и G7, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети X. "БРИКС не только привлекателен, но и становится одним из самых влиятельных международных форматов в мировых делах. Одним из его главных преимуществ является то, что это самый демократичный формат по сравнению с НАТО, G7, ЕС и так далее", - написал Ульянов. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Россия в 2024 году занимала пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241223/briks-1990874183.html

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вена

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Дарья Буймова

в мире, россия, вена, китай, михаил ульянов (дипломат), брикс, евросоюз, нато