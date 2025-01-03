https://ria.ru/20250103/briks-1992360865.html
Ульянов заявил, что БРИКС демократичнее ЕС, НАТО и G7
Ульянов заявил, что БРИКС демократичнее ЕС, НАТО и G7 - РИА Новости, 03.01.2025
Ульянов заявил, что БРИКС демократичнее ЕС, НАТО и G7
БРИКС демократичнее ЕС, НАТО и G7, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети X. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T02:06:00+03:00
2025-01-03T02:06:00+03:00
2025-01-03T02:06:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. БРИКС демократичнее ЕС, НАТО и G7, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети X. "БРИКС не только привлекателен, но и становится одним из самых влиятельных международных форматов в мировых делах. Одним из его главных преимуществ является то, что это самый демократичный формат по сравнению с НАТО, G7, ЕС и так далее", - написал Ульянов. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Россия в 2024 году занимала пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241223/briks-1990874183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вена, китай, михаил ульянов (дипломат), брикс, евросоюз, нато
В мире, Россия, Вена, Китай, Михаил Ульянов (дипломат), БРИКС, Евросоюз, НАТО
Ульянов заявил, что БРИКС демократичнее ЕС, НАТО и G7
Ульянов: БРИКС становится одним из самых влиятельных международных форматов