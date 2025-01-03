https://ria.ru/20250103/bespilotniki-1992400576.html

В Воронежской области сбили несколько беспилотников

В Воронежской области сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 03.01.2025

В Воронежской области сбили несколько беспилотников

В Воронежской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T13:00:00+03:00

2025-01-03T13:00:00+03:00

2025-01-03T13:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

происшествия

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Воронежской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов", — написал он.По словам губернатора, никто не пострадал. При падении дронов получили незначительные повреждения здания двух предприятий. Оперативные службы уже работают на месте.Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области в 11:15, отменили ее в 12:25.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20250103/pvo-1992373792.html

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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, происшествия