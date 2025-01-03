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В Воронежской области сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 03.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 03.01.2025 (обновлено: 13:27 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/bespilotniki-1992400576.html
В Воронежской области сбили несколько беспилотников
В Воронежской области сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 03.01.2025
В Воронежской области сбили несколько беспилотников
В Воронежской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T13:00:00+03:00
2025-01-03T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
происшествия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Воронежской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. &quot;В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов&quot;, — написал он.По словам губернатора, никто не пострадал. При падении дронов получили незначительные повреждения здания двух предприятий. Оперативные службы уже работают на месте.Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области в 11:15, отменили ее в 12:25.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20250103/pvo-1992373792.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Происшествия
В Воронежской области сбили несколько беспилотников

В Воронежской области два предприятия повреждены при падении сбитых дронов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Воронежской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«

"В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов", — написал он.

По словам губернатора, никто не пострадал. При падении дронов получили незначительные повреждения здания двух предприятий. Оперативные службы уже работают на месте.
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области в 11:15, отменили ее в 12:25.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)РоссияПроисшествия
 
 
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