https://ria.ru/20250103/avariya-1992436643.html

Появилось видео с места массового ДТП в Казахстане

Появилось видео с места массового ДТП в Казахстане - РИА Новости, 03.01.2025

Появилось видео с места массового ДТП в Казахстане

В Сети появились кадры с места массового ДТП в Казахстане с участием около ста машин. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T19:48:00+03:00

2025-01-03T19:48:00+03:00

2025-01-03T19:48:00+03:00

казахстан

карагандинская область

караганда

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры с места массового ДТП в Казахстане с участием около ста машин.На кадрах видно, как множество автомобилей, столкнувшись, заблокировали трассу, а водители и пассажиры оказались в плену метели.Ранее в пятницу сообщалось, что авария произошла на трассе Астана — Щучинск, по последним данным, в ДТП попали 95 машин. Причиной стало несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции.Как добавили в МЧС, полоса была очищена, и автомобили в рабочем состоянии смогли продолжить движение. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, а рядом с местом происшествия развернули мобильные пункты обогрева.По данным МВД республики, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области в центре Казахстана закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда — Астана и Караганда — Павлодар. На автотрассе республиканского значения Алма-Ата — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более десяти тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация.В некоторых регионах из-за снегопада в первые дни нового года объявили штормовое предупреждение. Из-за метели и гололеда некоторые участки автодорог временами закрываются для движения.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

казахстан

карагандинская область

караганда

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Авария на трассе в Казахстане Авария на трассе в Казахстане 2025-01-03T19:48 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, карагандинская область, караганда, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия