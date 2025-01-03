Появилось видео с места массового ДТП в Казахстане
Появилось видео с места ДТП с участием 95 машин в Казахстане
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры с места массового ДТП в Казахстане с участием около ста машин.
На кадрах видно, как множество автомобилей, столкнувшись, заблокировали трассу, а водители и пассажиры оказались в плену метели.
© Фото : Департамента полиции Акмолинской областиОколо 40 автомобилей попали в аварию из-за метели на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана
© Фото : Департамента полиции Акмолинской области
Около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана
Ранее в пятницу сообщалось, что авария произошла на трассе Астана — Щучинск, по последним данным, в ДТП попали 95 машин. Причиной стало несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции.
Как добавили в МЧС, полоса была очищена, и автомобили в рабочем состоянии смогли продолжить движение. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, а рядом с местом происшествия развернули мобильные пункты обогрева.
По данным МВД республики, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области в центре Казахстана закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда — Астана и Караганда — Павлодар. На автотрассе республиканского значения Алма-Ата — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более десяти тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация.
В некоторых регионах из-за снегопада в первые дни нового года объявили штормовое предупреждение. Из-за метели и гололеда некоторые участки автодорог временами закрываются для движения.
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