Рейтинг@Mail.ru
Появилось видео с места массового ДТП в Казахстане - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/avariya-1992436643.html
Появилось видео с места массового ДТП в Казахстане
Появилось видео с места массового ДТП в Казахстане - РИА Новости, 03.01.2025
Появилось видео с места массового ДТП в Казахстане
В Сети появились кадры с места массового ДТП в Казахстане с участием около ста машин. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:48:00+03:00
2025-01-03T19:48:00+03:00
казахстан
карагандинская область
караганда
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992434560_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bcba5f37f8a67157cccb0715e3b7a9a0.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры с места массового ДТП в Казахстане с участием около ста машин.На кадрах видно, как множество автомобилей, столкнувшись, заблокировали трассу, а водители и пассажиры оказались в плену метели.Ранее в пятницу сообщалось, что авария произошла на трассе Астана — Щучинск, по последним данным, в ДТП попали 95 машин. Причиной стало несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции.Как добавили в МЧС, полоса была очищена, и автомобили в рабочем состоянии смогли продолжить движение. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, а рядом с местом происшествия развернули мобильные пункты обогрева.По данным МВД республики, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области в центре Казахстана закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда — Астана и Караганда — Павлодар. На автотрассе республиканского значения Алма-Ата — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более десяти тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация.В некоторых регионах из-за снегопада в первые дни нового года объявили штормовое предупреждение. Из-за метели и гололеда некоторые участки автодорог временами закрываются для движения.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
казахстан
карагандинская область
караганда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Авария на трассе в Казахстане
Авария на трассе в Казахстане
2025-01-03T19:48
true
PT1M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992434560_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e744d819232d62e9da22cbc4d9ee17d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, карагандинская область, караганда, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Казахстан, Карагандинская область, Караганда, Авто, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Появилось видео с места массового ДТП в Казахстане

Появилось видео с места ДТП с участием 95 машин в Казахстане

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры с места массового ДТП в Казахстане с участием около ста машин.
На кадрах видно, как множество автомобилей, столкнувшись, заблокировали трассу, а водители и пассажиры оказались в плену метели.
© Фото : Департамента полиции Акмолинской областиОколо 40 автомобилей попали в аварию из-за метели на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана
Около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Департамента полиции Акмолинской области
Около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана
Ранее в пятницу сообщалось, что авария произошла на трассе Астана — Щучинск, по последним данным, в ДТП попали 95 машин. Причиной стало несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции.
Как добавили в МЧС, полоса была очищена, и автомобили в рабочем состоянии смогли продолжить движение. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, а рядом с местом происшествия развернули мобильные пункты обогрева.
По данным МВД республики, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области в центре Казахстана закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда — Астана и Караганда — Павлодар. На автотрассе республиканского значения Алма-АтаЕкатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более десяти тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация.
В некоторых регионах из-за снегопада в первые дни нового года объявили штормовое предупреждение. Из-за метели и гололеда некоторые участки автодорог временами закрываются для движения.
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Крупные ДТП в России в 2024 году
18 июня 2024, 13:00
 
КазахстанКарагандинская областьКарагандаАвтоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала