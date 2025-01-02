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Замглавы Военно-медицинской академии Минобороны обвинили во взятке

Замглавы Военно-медицинской академии Минобороны обвинили во взятке - РИА Новости, 02.01.2025

Замглавы Военно-медицинской академии Минобороны обвинили во взятке

Заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны Павла Вешкина обвиняют в получении взятки, следует из официальных судебных... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T10:48:00+03:00

2025-01-02T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны Павла Вешкина обвиняют в получении взятки, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Четвертого марта 2024 года в отношении Вешкина П. Н. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в документах. До этого Вешкину вменяли часть 4 статьи 159 УК — крупное мошенничество. Уголовное дело связано с получением взяток от представителей ООО "СЛ Фарма", уточняется в документах. Согласно данным портала судов общей юрисдикции Москвы, дело уже рассматривает по существу Головинский райсуд Москвы. Вешкина арестовали в январе 2024 года. Как писал "Коммерсант", следствие считает, что при его участии могли быть похищены десятки миллионов рублей, выделенных во время второй волны пандемии коронавируса на закупку аппаратов ИВЛ и другого оборудования для лечебно-диагностических центров Минобороны. По информации на сайте академии, Вешкин — заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, руководитель контрактной службы. Академия находится в Петербурге, имеет филиал в Москве.

https://ria.ru/20241229/vzyatka-1992004597.html

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