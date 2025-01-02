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В Раде жестко раскритиковали решение Зеленского в отношении России
В Раде жестко раскритиковали решение Зеленского в отношении России - РИА Новости, 02.01.2025
В Раде жестко раскритиковали решение Зеленского в отношении России
Отказ Владимира Зеленского от транзита российского газа наносит ущерб украинской экономике, заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T23:31:00+03:00
2025-01-02T23:31:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от транзита российского газа наносит ущерб украинской экономике, заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале."Вредительство Зеленского имеет конкретную цену и конкретных бенефициаров. Например, отказ в ущерб своей экономике от транзита российского газа — принесет профит американским и катарским торговцам СПГ", — написал он.Депутат добавил, что "шайка Зеленского" уничтожает и другие отрасли украинской экономики "в угоду партнерам".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".В среду "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Там напомнили, что это связано с завершением срока действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины.Как отметили в пресс-службе компании, российская сторона была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины из-за неоднократного и явно выраженного отказа Киева продлевать это соглашение.В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
https://ria.ru/20250102/gas-1992348400.html
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украина, россия, киев, александр дубинский, владимир зеленский, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, в мире, транзит газа через украину
Украина, Россия, Киев, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины, В мире, транзит газа через Украину
В Раде жестко раскритиковали решение Зеленского в отношении России
Дубинский: Зеленский отказом от транзита газа из РФ уничтожает экономику Украины