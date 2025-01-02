https://ria.ru/20250102/rvsn-1992281305.html

Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний"

Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 02.01.2025

Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний"

Командование и военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли участие в акции "Елка желаний" и исполнили желания более 800 детей по... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T03:02:00+03:00

2025-01-02T03:02:00+03:00

2025-01-02T03:02:00+03:00

россия

власиха

иркутская область

дед мороз

сергей каракаев

снегурочка

ракетные войска стратегического назначения

красная звезда

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Командование и военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли участие в акции "Елка желаний" и исполнили желания более 800 детей по всей России, сообщили в Минобороны России. "В Ракетных войсках стратегического назначения проходит ежегодная благотворительная акция "Елка желаний". В главном гарнизоне РВСН - подмосковной Власихе - командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев и его заместители исполнили новогодние пожелания детей... В рамках "Елки желаний" более 800 детей получили подарки", - сказали там. Артисты ансамбля песни и пляски РВСН "Красная звезда" вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручили подарки детям. Кроме того, для детей было подготовлено театрализованное представление. В благотворительной акции также приняли участие командование и военнослужащие объединений и соединений РВСН от Тверской до Иркутской областей. Дед Мороз поздравил и воспитанников подшефных детских домов в ракетных соединениях.

https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html

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россия, власиха, иркутская область, дед мороз, сергей каракаев, снегурочка, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда, новый год