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Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний"
Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 02.01.2025
Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний"
Командование и военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли участие в акции "Елка желаний" и исполнили желания более 800 детей по... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T03:02:00+03:00
2025-01-02T03:02:00+03:00
2025-01-02T03:02:00+03:00
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ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Командование и военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли участие в акции "Елка желаний" и исполнили желания более 800 детей по всей России, сообщили в Минобороны России. "В Ракетных войсках стратегического назначения проходит ежегодная благотворительная акция "Елка желаний". В главном гарнизоне РВСН - подмосковной Власихе - командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев и его заместители исполнили новогодние пожелания детей... В рамках "Елки желаний" более 800 детей получили подарки", - сказали там. Артисты ансамбля песни и пляски РВСН "Красная звезда" вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручили подарки детям. Кроме того, для детей было подготовлено театрализованное представление. В благотворительной акции также приняли участие командование и военнослужащие объединений и соединений РВСН от Тверской до Иркутской областей. Дед Мороз поздравил и воспитанников подшефных детских домов в ракетных соединениях.
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россия, власиха, иркутская область, дед мороз, сергей каракаев, снегурочка, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда, новый год
Россия, Власиха, Иркутская область, Дед Мороз, Сергей Каракаев, Снегурочка, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда, Новый год
Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний"
Командование и военнослужащие РВСН исполнили новогодние желания более 800 детей