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Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 02.01.2025
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03:02 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/rvsn-1992281305.html
Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний"
Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 02.01.2025
Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний"
Командование и военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли участие в акции "Елка желаний" и исполнили желания более 800 детей по... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T03:02:00+03:00
2025-01-02T03:02:00+03:00
россия
власиха
иркутская область
дед мороз
сергей каракаев
снегурочка
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Командование и военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли участие в акции "Елка желаний" и исполнили желания более 800 детей по всей России, сообщили в Минобороны России. "В Ракетных войсках стратегического назначения проходит ежегодная благотворительная акция "Елка желаний". В главном гарнизоне РВСН - подмосковной Власихе - командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев и его заместители исполнили новогодние пожелания детей... В рамках "Елки желаний" более 800 детей получили подарки", - сказали там. Артисты ансамбля песни и пляски РВСН "Красная звезда" вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручили подарки детям. Кроме того, для детей было подготовлено театрализованное представление. В благотворительной акции также приняли участие командование и военнослужащие объединений и соединений РВСН от Тверской до Иркутской областей. Дед Мороз поздравил и воспитанников подшефных детских домов в ракетных соединениях.
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россия, власиха, иркутская область, дед мороз, сергей каракаев, снегурочка, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда, новый год
Россия, Власиха, Иркутская область, Дед Мороз, Сергей Каракаев, Снегурочка, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда, Новый год
Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний"

Командование и военнослужащие РВСН исполнили новогодние желания более 800 детей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Каракаев
Сергей Каракаев - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Каракаев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Командование и военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли участие в акции "Елка желаний" и исполнили желания более 800 детей по всей России, сообщили в Минобороны России.
Ракетных войсках стратегического назначения проходит ежегодная благотворительная акция "Елка желаний". В главном гарнизоне РВСН - подмосковной Власихе - командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев и его заместители исполнили новогодние пожелания детей... В рамках "Елки желаний" более 800 детей получили подарки", - сказали там.
Артисты ансамбля песни и пляски РВСН "Красная звезда" вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручили подарки детям. Кроме того, для детей было подготовлено театрализованное представление. В благотворительной акции также приняли участие командование и военнослужащие объединений и соединений РВСН от Тверской до Иркутской областей. Дед Мороз поздравил и воспитанников подшефных детских домов в ракетных соединениях.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Мантуров исполнит мечты 12 детей с "Елки желаний"
20 декабря 2024, 11:26
 
РоссияВласихаИркутская областьДед МорозСергей КаракаевСнегурочкаРакетные войска стратегического назначенияКрасная звездаНовый год
 
 
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