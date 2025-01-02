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Муфтий напомнил мусульманам о начале подготовки к Рамадану - РИА Новости, 02.01.2025
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05:44 02.01.2025 (обновлено: 05:46 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/ramadan-1992284621.html
Муфтий напомнил мусульманам о начале подготовки к Рамадану
Муфтий напомнил мусульманам о начале подготовки к Рамадану - РИА Новости, 02.01.2025
Муфтий напомнил мусульманам о начале подготовки к Рамадану
Первое января в 2025 году совпадает с началом трех священных месяцев в мусульманской религии - приверженцы ислама начинают готовиться к началу священного месяца РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T05:44:00+03:00
2025-01-02T05:46:00+03:00
россия
ильдар аляутдинов
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Первое января в 2025 году совпадает с началом трех священных месяцев в мусульманской религии - приверженцы ислама начинают готовиться к началу священного месяца Рамадан, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Ильдар Аляутдинов. "Именно с 1 января мусульмане начнут обратный отсчет в ожидании священного месяца Рамадан. В ночь первого января 2025 года по Григорианскому календарю начинается Раджаб - первый из трех священных месяцев, за ним последует Шаабан, а далее – Рамадан и пост. Таким образом, с самого первого дня официального нового года мы начнем физически и духовно готовиться к посту, предписанному исламом", – рассказал РИА Новости муфтий Аляутдинов. Зампред ДУМ РФ отметил, что эти три месяца правоверные обязаны уделять особое внимание духовному развитию, прекращать спорные дела, заканчивать ссоры и завершать конфликты. "Мусульманский пост в Рамадан предполагает духовную подготовку, внимание к близким. Поэтому необходимо правильно расставить приоритеты и не путать мирское с вечным", – заключил Аляутдинов.
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россия, ильдар аляутдинов
Россия, Ильдар Аляутдинов
Муфтий напомнил мусульманам о начале подготовки к Рамадану

Муфтий: мусульмане начинают готовиться к началу священного месяца Рамадан

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкИльдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ильдар Аляутдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Первое января в 2025 году совпадает с началом трех священных месяцев в мусульманской религии - приверженцы ислама начинают готовиться к началу священного месяца Рамадан, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Ильдар Аляутдинов.
"Именно с 1 января мусульмане начнут обратный отсчет в ожидании священного месяца Рамадан. В ночь первого января 2025 года по Григорианскому календарю начинается Раджаб - первый из трех священных месяцев, за ним последует Шаабан, а далее – Рамадан и пост. Таким образом, с самого первого дня официального нового года мы начнем физически и духовно готовиться к посту, предписанному исламом", – рассказал РИА Новости муфтий Аляутдинов.
Зампред ДУМ РФ отметил, что эти три месяца правоверные обязаны уделять особое внимание духовному развитию, прекращать спорные дела, заканчивать ссоры и завершать конфликты.
"Мусульманский пост в Рамадан предполагает духовную подготовку, внимание к близким. Поэтому необходимо правильно расставить приоритеты и не путать мирское с вечным", – заключил Аляутдинов.
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