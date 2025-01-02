https://ria.ru/20250102/pesok-1992297929.html

На Кубани вывезли с пляжей около 73 тысяч тонн загрязненного песка

На Кубани вывезли с пляжей около 73 тысяч тонн загрязненного песка - РИА Новости, 02.01.2025

На Кубани вывезли с пляжей около 73 тысяч тонн загрязненного песка

С пляжей Анапы и Темрюкского района на утро 2 января вывезли почти 73 тысячи тонн загрязненного мазутом песка, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T10:28:00+03:00

2025-01-02T10:28:00+03:00

2025-01-02T12:53:00+03:00

анапа

темрюкский район

краснодарский край

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667729_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_224a08c354ccb42299d6c5c59ee0f209.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. С пляжей Анапы и Темрюкского района на утро 2 января вывезли почти 73 тысячи тонн загрязненного мазутом песка, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. "Более половины этого объема приняла площадка временного накопления в хуторе Воскресенском Анапы — 38 тысяч тонн. Всего с начала работы самосвалы разгрузились на ней 2094 раза. Площадка сделана в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора, ее площадь — более 2,8 гектара, она сможет принять не менее 200 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта", — говорится в публикации. Отмечается, что вывоз на предприятия утилизации временно остановили, так как они набрали максимальный объем для переработки. Кроме того, заполнены площадки складирования перед процедурой обеззараживания. Вывозить новые партии смогут после того, как частично утилизируют грунт, который уже находится на этих предприятиях. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

анапа

темрюкский район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анапа, темрюкский район, краснодарский край, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия