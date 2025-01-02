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На Украине заявили, что готовят к круговой обороне Харьковскую область - РИА Новости, 02.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/oborona-1992322670.html
На Украине заявили, что готовят к круговой обороне Харьковскую область
На Украине заявили, что готовят к круговой обороне Харьковскую область - РИА Новости, 02.01.2025
На Украине заявили, что готовят к круговой обороне Харьковскую область
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что местные власти осуществляют подготовку к "круговой обороне" городов Балаклея и... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:36:00+03:00
2025-01-02T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
балаклея
изюм (город)
харьковская область
александр дубинский
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что местные власти осуществляют подготовку к "круговой обороне" городов Балаклея и Изюм в Харьковской области. По его словам, украинские власти осуществляют плановые мероприятия по защите региона, которые учитывают обстановку на линии фронта. "На очереди - построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма", - приводит слова Синегубова украинское издание New Voice. При этом он не уточнил, на каком этапе сейчас работы. Синегубов лишь отметил, что часть работ выполняют сами военные. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении. Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
https://ria.ru/20250102/boi-1992277976.html
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балаклея
изюм (город)
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в мире, балаклея, изюм (город), харьковская область, александр дубинский, верховная рада украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Балаклея, Изюм (город), Харьковская область, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Украина
На Украине заявили, что готовят к круговой обороне Харьковскую область

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о подготовке к обороне Балаклеи и Изюма

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что местные власти осуществляют подготовку к "круговой обороне" городов Балаклея и Изюм в Харьковской области.
По его словам, украинские власти осуществляют плановые мероприятия по защите региона, которые учитывают обстановку на линии фронта.
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"На очереди - построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма", - приводит слова Синегубова украинское издание New Voice.
При этом он не уточнил, на каком этапе сейчас работы. Синегубов лишь отметил, что часть работ выполняют сами военные.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении.
Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБалаклеяИзюм (город)Харьковская областьАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
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