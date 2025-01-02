https://ria.ru/20250102/oborona-1992322670.html

На Украине заявили, что готовят к круговой обороне Харьковскую область

На Украине заявили, что готовят к круговой обороне Харьковскую область - РИА Новости, 02.01.2025

На Украине заявили, что готовят к круговой обороне Харьковскую область

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что местные власти осуществляют подготовку к "круговой обороне" городов Балаклея и... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T15:36:00+03:00

2025-01-02T15:36:00+03:00

2025-01-02T15:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

балаклея

изюм (город)

харьковская область

александр дубинский

верховная рада украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36096229957a9109d59ce00b20be6ed6.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что местные власти осуществляют подготовку к "круговой обороне" городов Балаклея и Изюм в Харьковской области. По его словам, украинские власти осуществляют плановые мероприятия по защите региона, которые учитывают обстановку на линии фронта. "На очереди - построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма", - приводит слова Синегубова украинское издание New Voice. При этом он не уточнил, на каком этапе сейчас работы. Синегубов лишь отметил, что часть работ выполняют сами военные. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении. Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).

https://ria.ru/20250102/boi-1992277976.html

https://ria.ru/20250101/kharkov-1992272572.html

балаклея

изюм (город)

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, балаклея, изюм (город), харьковская область, александр дубинский, верховная рада украины, украина