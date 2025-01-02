В Москве коммунальную технику украсили к новогодним праздникам

Бирюков: коммунальную технику в Москве украсили к Новому году и Рождеству
Первыми россиянами, встретившими Новый год, стали жители Камчатки и Чукотки.
Первыми россиянами, встретившими Новый год, стали жители Камчатки и Чукотки.
В Казани обращение Владимира Путина транслировали на большом экране на фоне яркой инсталляции.
В Казани обращение Владимира Путина транслировали на большом экране на фоне яркой инсталляции.
На фото: жители Владивостока празднуют Новый год на одной из городских улиц.
На фото: жители Владивостока празднуют Новый год на одной из городских улиц.
Во Владивостоке также устроили большой новогодний концерт.
Во Владивостоке также устроили большой новогодний концерт.
На фото: жители Казани на праздничных улицах столицы Татарстана.
На фото: жители Казани на праздничных улицах столицы Татарстана.
Одним из главных видов досуга 31 декабря стали катки.
Одним из главных видов досуга 31 декабря стали катки.
В этот раз новогодние каникулы продлятся целых 11 дней, с 29 декабря по 8 января включительно.
В этот раз новогодние каникулы продлятся целых 11 дней, с 29 декабря по 8 января включительно.
В Москве канун Нового года выдался снежным, с околонулевой температурой.
В Москве канун Нового года выдался снежным, с околонулевой температурой.
Гости и жители столицы смогли увидеть ледовые шоу и праздничные концерты на разных площадках города.
Гости и жители столицы смогли увидеть ледовые шоу и праздничные концерты на разных площадках города.
Наступивший год пройдет под знаком Змеи, символизирующим перемены.
Наступивший год пройдет под знаком Змеи, символизирующим перемены.
Новый год отметили даже электронные помощники человека.
Новый год отметили даже электронные помощники человека.
Первыми россиянами, встретившими Новый год, стали жители Камчатки и Чукотки.
В Казани обращение Владимира Путина транслировали на большом экране на фоне яркой инсталляции.
На фото: жители Владивостока празднуют Новый год на одной из городских улиц.
Во Владивостоке также устроили большой новогодний концерт.
На фото: жители Казани на праздничных улицах столицы Татарстана.
Одним из главных видов досуга 31 декабря стали катки.
В этот раз новогодние каникулы продлятся целых 11 дней, с 29 декабря по 8 января включительно.
В Москве канун Нового года выдался снежным, с околонулевой температурой.
Гости и жители столицы смогли увидеть ледовые шоу и праздничные концерты на разных площадках города.
Наступивший год пройдет под знаком Змеи, символизирующим перемены.
Новый год отметили даже электронные помощники человека.