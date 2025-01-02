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В Москве коммунальную технику украсили к новогодним праздникам - РИА Новости, 02.01.2025
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В Москве коммунальную технику украсили к новогодним праздникам
В Москве коммунальную технику украсили к новогодним праздникам - РИА Новости, 02.01.2025
В Москве коммунальную технику украсили к новогодним праздникам
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили к новогодним и рождественским праздникам коммунальную технику, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:46:00+03:00
2025-01-02T15:46:00+03:00
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общество
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили к новогодним и рождественским праздникам коммунальную технику, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году традиционно для поддержания новогодней атмосферы одели в праздничные наряды городскую коммунальную технику. Уборочные и специализированные машины инженерных компаний оформили праздничными наклейками в стилистике проекта "Зима в Москве". На них изображены новогодние подарки, снеговики и елки, цифры "2025" и поздравление "С Новым годом!" - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что часть техники, в первую очередь снегоуборочную, дополнительно украсили декоративными световыми элементами: гирляндами, светящимися снежинками и неоновыми елками. "В вечернее время часть декораций подсвечивается с помощью специальных световых элементов. Новогоднюю коммунальную технику можно встретить как в центре столицы, так и во всех других административных округах", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Москву к Новому году и Рождеству украсили более 4,5 тысячи объемных декоративных конструкций, большинство из которых работают круглосуточно и служат дополнительным источником освещения. Это световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Новый год
В Москве коммунальную технику украсили к новогодним праздникам

Бирюков: коммунальную технику в Москве украсили к Новому году и Рождеству

© Фото : Городское хозяйство МосквыКоммунальная техника, украшенная к новогодним и рождественским праздникам
Коммунальная техника, украшенная к новогодним и рождественским праздникам - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили к новогодним и рождественским праздникам коммунальную технику, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году традиционно для поддержания новогодней атмосферы одели в праздничные наряды городскую коммунальную технику. Уборочные и специализированные машины инженерных компаний оформили праздничными наклейками в стилистике проекта "Зима в Москве". На них изображены новогодние подарки, снеговики и елки, цифры "2025" и поздравление "С Новым годом!" - отметил Бирюков.
© Фото : Городское хозяйство МосквыКоммунальная техника, украшенная к новогодним и рождественским праздникам
Коммунальная техника, украшенная к новогодним и рождественским праздникам - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы
Коммунальная техника, украшенная к новогодним и рождественским праздникам
Заместитель мэра рассказал, что часть техники, в первую очередь снегоуборочную, дополнительно украсили декоративными световыми элементами: гирляндами, светящимися снежинками и неоновыми елками.
"В вечернее время часть декораций подсвечивается с помощью специальных световых элементов. Новогоднюю коммунальную технику можно встретить как в центре столицы, так и во всех других административных округах", - добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Москву к Новому году и Рождеству украсили более 4,5 тысячи объемных декоративных конструкций, большинство из которых работают круглосуточно и служат дополнительным источником освещения. Это световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары.
Яркий праздник по всей стране: как в России встретили Новый год
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Первыми россиянами, встретившими Новый год, стали жители Камчатки и Чукотки.

Празднование Нового года в Казани

Первыми россиянами, встретившими Новый год, стали жители Камчатки и Чукотки.

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Празднование Нового года в Казани

На фото: жители Казани на праздничных улицах столицы Татарстана.

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Первыми россиянами, встретившими Новый год, стали жители Камчатки и Чукотки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 12

В Казани обращение Владимира Путина транслировали на большом экране на фоне яркой инсталляции.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 12

На фото: жители Владивостока празднуют Новый год на одной из городских улиц.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Во Владивостоке также устроили большой новогодний концерт.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 12

На фото: жители Казани на праздничных улицах столицы Татарстана.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
5 из 12

Во многих городах прошли массовые гулянья.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 12

Одним из главных видов досуга 31 декабря стали катки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 12

В этот раз новогодние каникулы продлятся целых 11 дней, с 29 декабря по 8 января включительно.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 12

В Москве канун Нового года выдался снежным, с околонулевой температурой.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
9 из 12

Гости и жители столицы смогли увидеть ледовые шоу и праздничные концерты на разных площадках города.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
10 из 12

Наступивший год пройдет под знаком Змеи, символизирующим перемены.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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11 из 12

Новый год отметили даже электронные помощники человека.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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12 из 12
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковНовый год
 
 
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