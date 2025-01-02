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В Москве коммунальную технику украсили к новогодним праздникам

В Москве коммунальную технику украсили к новогодним праздникам - РИА Новости, 02.01.2025

В Москве коммунальную технику украсили к новогодним праздникам

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили к новогодним и рождественским праздникам коммунальную технику, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T15:46:00+03:00

2025-01-02T15:46:00+03:00

2025-01-02T15:46:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили к новогодним и рождественским праздникам коммунальную технику, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году традиционно для поддержания новогодней атмосферы одели в праздничные наряды городскую коммунальную технику. Уборочные и специализированные машины инженерных компаний оформили праздничными наклейками в стилистике проекта "Зима в Москве". На них изображены новогодние подарки, снеговики и елки, цифры "2025" и поздравление "С Новым годом!" - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что часть техники, в первую очередь снегоуборочную, дополнительно украсили декоративными световыми элементами: гирляндами, светящимися снежинками и неоновыми елками. "В вечернее время часть декораций подсвечивается с помощью специальных световых элементов. Новогоднюю коммунальную технику можно встретить как в центре столицы, так и во всех других административных округах", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Москву к Новому году и Рождеству украсили более 4,5 тысячи объемных декоративных конструкций, большинство из которых работают круглосуточно и служат дополнительным источником освещения. Это световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый год