https://ria.ru/20250101/prazdnik-1992218613.html

Яркий праздник по всей стране: как в России встретили Новый год

Яркий праздник по всей стране: как в России встретили Новый год - РИА Новости, 01.01.2025

Яркий праздник по всей стране: как в России встретили Новый год

В России наступил новый, 2025 год. Красочные кадры из разных городов страны — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 01.01.2025

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фото

россия

казань

владивосток

владимир путин

новый год

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В России наступил новый, 2025 год. Красочные кадры из разных городов страны — в фотоленте РИА Новости.

россия

казань

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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