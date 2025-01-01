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Яркий праздник по всей стране: как в России встретили Новый год - РИА Новости, 01.01.2025
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12:20 01.01.2025 (обновлено: 16:00 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/prazdnik-1992218613.html
Яркий праздник по всей стране: как в России встретили Новый год
Яркий праздник по всей стране: как в России встретили Новый год - РИА Новости, 01.01.2025
Яркий праздник по всей стране: как в России встретили Новый год
В России наступил новый, 2025 год. Красочные кадры из разных городов страны — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 01.01.2025
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фото
россия
казань
владивосток
владимир путин
новый год
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В России наступил новый, 2025 год. Красочные кадры из разных городов страны — в фотоленте РИА Новости.
россия
казань
владивосток
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фото, фото, россия, казань, владивосток, владимир путин, новый год
Фото, Россия, Казань, Владивосток, Владимир Путин, Новый год

Яркий праздник по всей стране: как в России встретили Новый год

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В России наступил новый, 2025 год. Красочные кадры из разных городов страны — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Первыми россиянами, встретившими Новый год, стали жители Камчатки и Чукотки.

Празднование Нового года в Казани

Первыми россиянами, встретившими Новый год, стали жители Камчатки и Чукотки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Казани обращение Владимира Путина транслировали на большом экране на фоне яркой инсталляции.

Трансляция новогоднего поздравления президента России Владимира Путина в Казани

В Казани обращение Владимира Путина транслировали на большом экране на фоне яркой инсталляции.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: жители Владивостока празднуют Новый год на одной из городских улиц.

Празднование Нового года во Владивостоке

На фото: жители Владивостока празднуют Новый год на одной из городских улиц.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке также устроили большой новогодний концерт.

Празднование Нового года

Во Владивостоке также устроили большой новогодний концерт.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На фото: жители Казани на праздничных улицах столицы Татарстана.

Празднование Нового года в Казани

На фото: жители Казани на праздничных улицах столицы Татарстана.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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5 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Во многих городах прошли массовые гулянья.

Празднование Нового года в Казани

Во многих городах прошли массовые гулянья.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Одним из главных видов досуга 31 декабря стали катки.

Празднование Нового года в Казани

Одним из главных видов досуга 31 декабря стали катки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В этот раз новогодние каникулы продлятся целых 11 дней, с 29 декабря по 8 января включительно.

Празднование Нового года в Казани

В этот раз новогодние каникулы продлятся целых 11 дней, с 29 декабря по 8 января включительно.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В Москве канун Нового года выдался снежным, с околонулевой температурой.

Празднование Нового года в Москве

В Москве канун Нового года выдался снежным, с околонулевой температурой.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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9 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Гости и жители столицы смогли увидеть ледовые шоу и праздничные концерты на разных площадках города.

Празднование Нового года в Москве

Гости и жители столицы смогли увидеть ледовые шоу и праздничные концерты на разных площадках города.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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10 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Наступивший год пройдет под знаком Змеи, символизирующим перемены.

Празднование Нового года в Москве

Наступивший год пройдет под знаком Змеи, символизирующим перемены.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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11 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Новый год отметили даже электронные помощники человека.

Празднование Нового года в Москве

Новый год отметили даже электронные помощники человека.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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12 из 12
 
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