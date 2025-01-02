Состояние богатейших россиян за год выросло на 18,465 миллиарда долларов
BBI: состояние богатейших россиян в 2024 году выросло на 18,465 млрд долларов
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. За 2024 год российские предприниматели разбогатели на 18,465 миллиарда долларов, а больше всех прибавил бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло более чем на пять миллиардов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Первую строчку в рейтинге миллиардеров занял один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние за прошлый год увеличилось на 736 миллиона долларов, до 31,8 миллиарда. На втором месте оказался Лисин с 29 миллиардами, а на третьем — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который за год разбогател на 2,59 миллиарда, до 27,2 миллиарда долларов.
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Четвертым стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, причем он потерял 2,67 миллиарда, сейчас у него 24,8 миллиарда долларов. На пятом месте — основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, увеличивший состояние на 3,3 миллиарда долларов, до 24,2 миллиарда.
Шестым оказался бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС) — его состояние выросло на 1,47 миллиарда долларов, до 20,3 миллиарда. Седьмую строчку занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим") с 18,4 миллиарда (плюс 2,68 миллиарда), а восьмую — основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с 15 миллиардами (плюс 2,66 миллиарда).
Девятым стал Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — его состояние сократилось сильнее всего — на 6,34 миллиарда долларов, до 14,7 миллиарда. Замыкает десятку Дмитрий Рыболовлев с 13 миллиардами (плюс 1,39 миллиарда долларов).
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в список входят 500 богатейших людей мира, а их общее состояние составляет 347,62 миллиарда. Среди них — 25 россиян.
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