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Состояние богатейших россиян за год выросло на 18,465 миллиарда долларов - РИА Новости, 02.01.2025
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11:55 02.01.2025 (обновлено: 13:25 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/milliardery-1992304702.html
Состояние богатейших россиян за год выросло на 18,465 миллиарда долларов
Состояние богатейших россиян за год выросло на 18,465 миллиарда долларов - РИА Новости, 02.01.2025
Состояние богатейших россиян за год выросло на 18,465 миллиарда долларов
За 2024 год российские предприниматели разбогатели на 18,465 миллиарда долларов, а больше всех прибавил бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T11:55:00+03:00
2025-01-02T13:25:00+03:00
экономика
россия
владимир лисин
владимир потанин
вагит алекперов
новолипецкий металлургический комбинат
норильский никель
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. За 2024 год российские предприниматели разбогатели на 18,465 миллиарда долларов, а больше всех прибавил бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло более чем на пять миллиардов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Первую строчку в рейтинге миллиардеров занял один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние за прошлый год увеличилось на 736 миллиона долларов, до 31,8 миллиарда. На втором месте оказался Лисин с 29 миллиардами, а на третьем — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который за год разбогател на 2,59 миллиарда, до 27,2 миллиарда долларов. Четвертым стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, причем он потерял 2,67 миллиарда, сейчас у него 24,8 миллиарда долларов. На пятом месте — основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, увеличивший состояние на 3,3 миллиарда долларов, до 24,2 миллиарда. Шестым оказался бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС) — его состояние выросло на 1,47 миллиарда долларов, до 20,3 миллиарда. Седьмую строчку занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим") с 18,4 миллиарда (плюс 2,68 миллиарда), а восьмую — основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с 15 миллиардами (плюс 2,66 миллиарда).Девятым стал Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — его состояние сократилось сильнее всего — на 6,34 миллиарда долларов, до 14,7 миллиарда. Замыкает десятку Дмитрий Рыболовлев с 13 миллиардами (плюс 1,39 миллиарда долларов).Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в список входят 500 богатейших людей мира, а их общее состояние составляет 347,62 миллиарда. Среди них — 25 россиян.
https://ria.ru/20241228/2024-1991742880.html
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экономика, россия, владимир лисин, владимир потанин, вагит алекперов, новолипецкий металлургический комбинат, норильский никель, лукойл, новый год 2025
Экономика, Россия, Владимир Лисин, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Новолипецкий металлургический комбинат, Норильский никель, ЛУКОЙЛ, Новый год 2025
Состояние богатейших россиян за год выросло на 18,465 миллиарда долларов

BBI: состояние богатейших россиян в 2024 году выросло на 18,465 млрд долларов

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. За 2024 год российские предприниматели разбогатели на 18,465 миллиарда долларов, а больше всех прибавил бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло более чем на пять миллиардов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Первую строчку в рейтинге миллиардеров занял один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние за прошлый год увеличилось на 736 миллиона долларов, до 31,8 миллиарда. На втором месте оказался Лисин с 29 миллиардами, а на третьем — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который за год разбогател на 2,59 миллиарда, до 27,2 миллиарда долларов.
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Четвертым стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, причем он потерял 2,67 миллиарда, сейчас у него 24,8 миллиарда долларов. На пятом месте — основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, увеличивший состояние на 3,3 миллиарда долларов, до 24,2 миллиарда.
Шестым оказался бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС) — его состояние выросло на 1,47 миллиарда долларов, до 20,3 миллиарда. Седьмую строчку занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим") с 18,4 миллиарда (плюс 2,68 миллиарда), а восьмую — основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с 15 миллиардами (плюс 2,66 миллиарда).
Девятым стал Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — его состояние сократилось сильнее всего — на 6,34 миллиарда долларов, до 14,7 миллиарда. Замыкает десятку Дмитрий Рыболовлев с 13 миллиардами (плюс 1,39 миллиарда долларов).
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в список входят 500 богатейших людей мира, а их общее состояние составляет 347,62 миллиарда. Среди них — 25 россиян.
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