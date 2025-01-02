https://ria.ru/20250102/milliardery-1992304702.html

Состояние богатейших россиян за год выросло на 18,465 миллиарда долларов

Состояние богатейших россиян за год выросло на 18,465 миллиарда долларов - РИА Новости, 02.01.2025

Состояние богатейших россиян за год выросло на 18,465 миллиарда долларов

За 2024 год российские предприниматели разбогатели на 18,465 миллиарда долларов, а больше всех прибавил бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T11:55:00+03:00

2025-01-02T11:55:00+03:00

2025-01-02T13:25:00+03:00

экономика

россия

владимир лисин

владимир потанин

вагит алекперов

новолипецкий металлургический комбинат

норильский никель

лукойл

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. За 2024 год российские предприниматели разбогатели на 18,465 миллиарда долларов, а больше всех прибавил бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло более чем на пять миллиардов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Первую строчку в рейтинге миллиардеров занял один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние за прошлый год увеличилось на 736 миллиона долларов, до 31,8 миллиарда. На втором месте оказался Лисин с 29 миллиардами, а на третьем — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который за год разбогател на 2,59 миллиарда, до 27,2 миллиарда долларов. Четвертым стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, причем он потерял 2,67 миллиарда, сейчас у него 24,8 миллиарда долларов. На пятом месте — основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, увеличивший состояние на 3,3 миллиарда долларов, до 24,2 миллиарда. Шестым оказался бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС) — его состояние выросло на 1,47 миллиарда долларов, до 20,3 миллиарда. Седьмую строчку занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим") с 18,4 миллиарда (плюс 2,68 миллиарда), а восьмую — основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с 15 миллиардами (плюс 2,66 миллиарда).Девятым стал Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — его состояние сократилось сильнее всего — на 6,34 миллиарда долларов, до 14,7 миллиарда. Замыкает десятку Дмитрий Рыболовлев с 13 миллиардами (плюс 1,39 миллиарда долларов).Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в список входят 500 богатейших людей мира, а их общее состояние составляет 347,62 миллиарда. Среди них — 25 россиян.

https://ria.ru/20241228/2024-1991742880.html

https://ria.ru/20241224/ekonomika-1990944189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир лисин, владимир потанин, вагит алекперов, новолипецкий металлургический комбинат, норильский никель, лукойл, новый год 2025