https://ria.ru/20250102/korruptsiya-1992283603.html

"Отмыться не получится": Пушков рассказал, чего боятся в Киеве

"Отмыться не получится": Пушков рассказал, чего боятся в Киеве - РИА Новости, 02.01.2025

"Отмыться не получится": Пушков рассказал, чего боятся в Киеве

В Киеве боятся аудита, который может быть инициирован избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы расследовать нецелевое использование киевским режимом... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T04:49:00+03:00

2025-01-02T04:49:00+03:00

2025-01-02T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Киеве боятся аудита, который может быть инициирован избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы расследовать нецелевое использование киевским режимом американской военной помощи. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."В Киеве встревожены: тема украинской коррупции и расхищения американской финансовой помощи может стать одной из главных тем года для республиканцев — как в администрации, где этим обещает заняться Вивек Рамасвами, так и в конгрессе, где есть немало желающих вскрыть злоупотребления администрации демократов", — написал он.По мнению Пушкова, если такая проверка все-таки начнется и выяснится, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена участвовала в коррупционных схемах по отмыванию денег на военной помощи Киеву, то Демократической партии вместе с "глубинным государством" будет нанесен сокрушительный удар."Удар по демократам и "глубинному государству" в США будет, вероятно, таким, что отмыться им будет невозможно", — считает парламентарий.Однако, продолжил Пушков, Трамп вряд ли решится вскрыть всю изнанку политики США при администрации Байдена.Ранее американская газета The Hill выпустила материал, в котором говорится, что Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и растрату американской военной помощи, отметив, что весь масштаб коррупции, растрат и неэффективного управления может быть раскрыт только посредством независимых расследований после окончания конфликта.В понедельник Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву. Как отметил президент США, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку новых вооружений для последующей поставки Киеву.

https://ria.ru/20241229/ukraina-1991941921.html

https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991918308.html

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в мире, сша, киев, алексей пушков, джо байден, дональд трамп, совет федерации рф