Рейтинг@Mail.ru
"Отмыться не получится": Пушков рассказал, чего боятся в Киеве - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 02.01.2025 (обновлено: 13:18 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/korruptsiya-1992283603.html
"Отмыться не получится": Пушков рассказал, чего боятся в Киеве
"Отмыться не получится": Пушков рассказал, чего боятся в Киеве - РИА Новости, 02.01.2025
"Отмыться не получится": Пушков рассказал, чего боятся в Киеве
В Киеве боятся аудита, который может быть инициирован избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы расследовать нецелевое использование киевским режимом... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T04:49:00+03:00
2025-01-02T13:18:00+03:00
в мире
сша
киев
алексей пушков
джо байден
дональд трамп
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/18/1555381884_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_d14b405ccdd3100e9f722cdbb33d85dd.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Киеве боятся аудита, который может быть инициирован избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы расследовать нецелевое использование киевским режимом американской военной помощи. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.&quot;В Киеве встревожены: тема украинской коррупции и расхищения американской финансовой помощи может стать одной из главных тем года для республиканцев — как в администрации, где этим обещает заняться Вивек Рамасвами, так и в конгрессе, где есть немало желающих вскрыть злоупотребления администрации демократов&quot;, — написал он.По мнению Пушкова, если такая проверка все-таки начнется и выяснится, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена участвовала в коррупционных схемах по отмыванию денег на военной помощи Киеву, то Демократической партии вместе с "глубинным государством" будет нанесен сокрушительный удар."Удар по демократам и "глубинному государству" в США будет, вероятно, таким, что отмыться им будет невозможно", — считает парламентарий.Однако, продолжил Пушков, Трамп вряд ли решится вскрыть всю изнанку политики США при администрации Байдена.Ранее американская газета The Hill выпустила материал, в котором говорится, что Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и растрату американской военной помощи, отметив, что весь масштаб коррупции, растрат и неэффективного управления может быть раскрыт только посредством независимых расследований после окончания конфликта.В понедельник Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву. Как отметил президент США, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку новых вооружений для последующей поставки Киеву.
https://ria.ru/20241229/ukraina-1991941921.html
https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991918308.html
https://ria.ru/20241231/tramp-1992178240.html
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/18/1555381884_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_f68def1da41b5db369043143d9747a28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, алексей пушков, джо байден, дональд трамп, совет федерации рф
В мире, США, Киев, Алексей Пушков, Джо Байден, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
"Отмыться не получится": Пушков рассказал, чего боятся в Киеве

Пушков: в Киеве боятся, что Трамп раскроет объемы хищения помощи США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме — 2019
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Киеве боятся аудита, который может быть инициирован избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы расследовать нецелевое использование киевским режимом американской военной помощи. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«

"В Киеве встревожены: тема украинской коррупции и расхищения американской финансовой помощи может стать одной из главных тем года для республиканцев — как в администрации, где этим обещает заняться Вивек Рамасвами, так и в конгрессе, где есть немало желающих вскрыть злоупотребления администрации демократов", — написал он.

Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Прием Украины в НАТО станет угрозой для России, заявил Пушков
29 декабря 2024, 01:39
По мнению Пушкова, если такая проверка все-таки начнется и выяснится, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена участвовала в коррупционных схемах по отмыванию денег на военной помощи Киеву, то Демократической партии вместе с "глубинным государством" будет нанесен сокрушительный удар.
"Удар по демократам и "глубинному государству" в США будет, вероятно, таким, что отмыться им будет невозможно", — считает парламентарий.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Пушков высказался о блокировке Telegram-каналов российских СМИ в Европе
28 декабря 2024, 19:11
Однако, продолжил Пушков, Трамп вряд ли решится вскрыть всю изнанку политики США при администрации Байдена.
Ранее американская газета The Hill выпустила материал, в котором говорится, что Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и растрату американской военной помощи, отметив, что весь масштаб коррупции, растрат и неэффективного управления может быть раскрыт только посредством независимых расследований после окончания конфликта.
В понедельник Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву. Как отметил президент США, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку новых вооружений для последующей поставки Киеву.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
В Киеве рассказали, кто помешал Трампу остановить конфликт до инаугурации
31 декабря 2024, 17:46
 
В миреСШАКиевАлексей ПушковДжо БайденДональд ТрампСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала