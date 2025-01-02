https://ria.ru/20250102/kaliningrad-1992322123.html

В калининградском аэропорту задержали более 15 рейсов

В калининградском аэропорту задержали более 15 рейсов - РИА Новости, 02.01.2025

В калининградском аэропорту задержали более 15 рейсов

В аэропорту Калининграда на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов, но аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T15:25:00+03:00

2025-01-02T15:25:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атака беспилотников в казани

новости - туризм

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КАЛИНИНГРАД, 2 янв — РИА Новости. В аэропорту Калининграда на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов, но аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Аэропорт работает в штатном режиме. Актуальная информация отображается на онлайн-табло на сайте аэропорта. Задержки рейсов связаны с поздним прибытием воздушных судов", - заявили в пресс-службе. Согласно онлайн-табло аэропорта на вылет задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород, на прилет - из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Шарм-эш-Шейха. Один рейс FV 6662 в Москву и обратно отменен. Днем 2 января ГУ МЧС по Калининградской области объявило в регионе штормовое предупреждение с 17.00 (18.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) с усилением ветра до 28 метров в секунду, метелью и видимостью до 500 метров.

https://ria.ru/20241224/puteshestviya-1991082741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, санкт-петербург, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников в казани, новости - туризм