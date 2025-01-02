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В калининградском аэропорту задержали более 15 рейсов - РИА Новости, 02.01.2025
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Туризм
 
15:25 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/kaliningrad-1992322123.html
В калининградском аэропорту задержали более 15 рейсов
В калининградском аэропорту задержали более 15 рейсов - РИА Новости, 02.01.2025
В калининградском аэропорту задержали более 15 рейсов
В аэропорту Калининграда на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов, но аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 02.01.2025
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КАЛИНИНГРАД, 2 янв — РИА Новости. В аэропорту Калининграда на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов, но аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Аэропорт работает в штатном режиме. Актуальная информация отображается на онлайн-табло на сайте аэропорта. Задержки рейсов связаны с поздним прибытием воздушных судов", - заявили в пресс-службе. Согласно онлайн-табло аэропорта на вылет задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород, на прилет - из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Шарм-эш-Шейха. Один рейс FV 6662 в Москву и обратно отменен. Днем 2 января ГУ МЧС по Калининградской области объявило в регионе штормовое предупреждение с 17.00 (18.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) с усилением ветра до 28 метров в секунду, метелью и видимостью до 500 метров.
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москва, санкт-петербург, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников в казани, новости - туризм
Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Атака беспилотников в Казани, Новости - Туризм
В калининградском аэропорту задержали более 15 рейсов

В калининградском аэропорту 16 рейсов задержали на вылет и прилет из-за погоды

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкТакси у терминала аэропорта Храброво в Калининграде
Такси у терминала аэропорта Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Такси у терминала аэропорта Храброво в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 2 янв — РИА Новости. В аэропорту Калининграда на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов, но аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Аэропорт работает в штатном режиме. Актуальная информация отображается на онлайн-табло на сайте аэропорта. Задержки рейсов связаны с поздним прибытием воздушных судов", - заявили в пресс-службе.
Согласно онлайн-табло аэропорта на вылет задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород, на прилет - из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Шарм-эш-Шейха.
Один рейс FV 6662 в Москву и обратно отменен.
Днем 2 января ГУ МЧС по Калининградской области объявило в регионе штормовое предупреждение с 17.00 (18.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) с усилением ветра до 28 метров в секунду, метелью и видимостью до 500 метров.
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