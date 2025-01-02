США могут скоро атаковать Иран, заявил экс-заместитель спецпосланника
Экс-зампосланника США Нефью: США могут скоро атаковать Иран
Флаг Ирана. . Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. США могут быть вынуждены "скоро" атаковать Иран, если Штаты не смогут быстро добиться результата в переговорах о приостановке ядерной программы Тегерана, написал экс-заместитель спецпосланника США по Ирану Ричард Нефью в статье для журнала Foreign Affairs.
"Учитывая риски, сопутствующие военным действиям, США должны предпринять последнюю попытку добросовестно провести переговоры о приостановке ядерной программы Тегерана на начальном этапе работы администрации (избранного президента США Дональда - ред.) Трампа. Но если они (США - ред.) не готовы жить в мире, в котором у Ирана будет ядерное оружие, то у них может не остаться другого выхода, кроме как атаковать Иран - и притом скоро", - заявил Нефью.
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По мнению экс-чиновника, у США есть много причин постараться урегулировать проблему дипломатическим путем, так как, по его словам, американские чиновники не уверены в удачном исходе возможного вооруженного нападения на Иран. Кроме того, Нефью считает, что нападение на Иран со стороны ядерной державы может лишь подтолкнуть Тегеран к созданию ядерного оружия, а полноценная военная кампания против Тегерана может оказаться для США обременительной.
Нефью, однако, считает, что атаки по объектам, связанным с иранской ядерной программой, могут откатить ее развитие, в результате чего Тегеран может не решиться ее восстанавливать. При этом он признает, что наличие у Ирана ядерного оружия не создаст угрозу существованию США, но может создать угрозы для американских партнеров на Ближнем Востоке, а также побудить другие страны региона участвовать в гонке вооружений, что может быть чревато ядерной войной.
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Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" - Великобританией, Францией и Германией - состоялись 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран.
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Гросси посетил Иран еще 14-15 ноября. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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