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США могут скоро атаковать Иран, заявил экс-заместитель спецпосланника - РИА Новости, 02.01.2025
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13:58 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/iran-1992315965.html
США могут скоро атаковать Иран, заявил экс-заместитель спецпосланника
США могут скоро атаковать Иран, заявил экс-заместитель спецпосланника - РИА Новости, 02.01.2025
США могут скоро атаковать Иран, заявил экс-заместитель спецпосланника
США могут быть вынуждены "скоро" атаковать Иран, если Штаты не смогут быстро добиться результата в переговорах о приостановке ядерной программы Тегерана,... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T13:58:00+03:00
2025-01-02T13:58:00+03:00
в мире
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тегеран (город)
рафаэль гросси
казем гариб-абади
маджид тахт-раванчи
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. США могут быть вынуждены "скоро" атаковать Иран, если Штаты не смогут быстро добиться результата в переговорах о приостановке ядерной программы Тегерана, написал экс-заместитель спецпосланника США по Ирану Ричард Нефью в статье для журнала Foreign Affairs. "Учитывая риски, сопутствующие военным действиям, США должны предпринять последнюю попытку добросовестно провести переговоры о приостановке ядерной программы Тегерана на начальном этапе работы администрации (избранного президента США Дональда - ред.) Трампа. Но если они (США - ред.) не готовы жить в мире, в котором у Ирана будет ядерное оружие, то у них может не остаться другого выхода, кроме как атаковать Иран - и притом скоро", - заявил Нефью. По мнению экс-чиновника, у США есть много причин постараться урегулировать проблему дипломатическим путем, так как, по его словам, американские чиновники не уверены в удачном исходе возможного вооруженного нападения на Иран. Кроме того, Нефью считает, что нападение на Иран со стороны ядерной державы может лишь подтолкнуть Тегеран к созданию ядерного оружия, а полноценная военная кампания против Тегерана может оказаться для США обременительной. Нефью, однако, считает, что атаки по объектам, связанным с иранской ядерной программой, могут откатить ее развитие, в результате чего Тегеран может не решиться ее восстанавливать. При этом он признает, что наличие у Ирана ядерного оружия не создаст угрозу существованию США, но может создать угрозы для американских партнеров на Ближнем Востоке, а также побудить другие страны региона участвовать в гонке вооружений, что может быть чревато ядерной войной. Ранее замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что новый раунд консультаций между Ираном и тремя европейскими странами по вопросу заключения ядерной сделки состоится 13 января. Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" - Великобританией, Францией и Германией - состоялись 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран. Гросси посетил Иран еще 14-15 ноября. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20241204/iran-1987269110.html
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в мире, цены на нефть, иран, сша, тегеран (город), рафаэль гросси, казем гариб-абади, маджид тахт-раванчи, магатэ
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, Казем Гариб-Абади, Маджид Тахт-Раванчи, МАГАТЭ
США могут скоро атаковать Иран, заявил экс-заместитель спецпосланника

Экс-зампосланника США Нефью: США могут скоро атаковать Иран

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана.
Флаг Ирана. - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. . Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. США могут быть вынуждены "скоро" атаковать Иран, если Штаты не смогут быстро добиться результата в переговорах о приостановке ядерной программы Тегерана, написал экс-заместитель спецпосланника США по Ирану Ричард Нефью в статье для журнала Foreign Affairs.
"Учитывая риски, сопутствующие военным действиям, США должны предпринять последнюю попытку добросовестно провести переговоры о приостановке ядерной программы Тегерана на начальном этапе работы администрации (избранного президента США Дональда - ред.) Трампа. Но если они (США - ред.) не готовы жить в мире, в котором у Ирана будет ядерное оружие, то у них может не остаться другого выхода, кроме как атаковать Иран - и притом скоро", - заявил Нефью.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
МИД Ирана оценил возможность ведения переговоров с США
4 декабря 2024, 11:28
По мнению экс-чиновника, у США есть много причин постараться урегулировать проблему дипломатическим путем, так как, по его словам, американские чиновники не уверены в удачном исходе возможного вооруженного нападения на Иран. Кроме того, Нефью считает, что нападение на Иран со стороны ядерной державы может лишь подтолкнуть Тегеран к созданию ядерного оружия, а полноценная военная кампания против Тегерана может оказаться для США обременительной.
Нефью, однако, считает, что атаки по объектам, связанным с иранской ядерной программой, могут откатить ее развитие, в результате чего Тегеран может не решиться ее восстанавливать. При этом он признает, что наличие у Ирана ядерного оружия не создаст угрозу существованию США, но может создать угрозы для американских партнеров на Ближнем Востоке, а также побудить другие страны региона участвовать в гонке вооружений, что может быть чревато ядерной войной.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Глава МИД Ирана призвал к суду над Израилем и США
25 ноября 2024, 19:28
Ранее замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что новый раунд консультаций между Ираном и тремя европейскими странами по вопросу заключения ядерной сделки состоится 13 января.
Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" - Великобританией, Францией и Германией - состоялись 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Трамп рассматривает возможность превентивных авиаударов по Ирану, пишет WSJ
13 декабря 2024, 09:43
Гросси посетил Иран еще 14-15 ноября. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
СМИ раскрыли, как Трамп может принудить Иран к ядерной сделке
16 ноября 2024, 15:09
 
В миреЦены на нефтьИранСШАТегеран (город)Рафаэль ГроссиКазем Гариб-АбадиМаджид Тахт-РаванчиМАГАТЭ
 
 
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