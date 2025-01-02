https://ria.ru/20250102/bespilotnik-1992282295.html

Над Воронежем уничтожили украинский беспилотник

Над Воронежем уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.01.2025

Над Воронежем уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник уничтожен над Воронежем, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T03:53:00+03:00

2025-01-02T03:53:00+03:00

2025-01-02T03:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен над Воронежем, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Об уничтоженном в пригороде Воронежа беспилотнике губернатор сообщал в 20.41 1 января. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и уничтожен ещё один БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что, исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился.

https://ria.ru/20250102/boi-1992277976.html

воронеж

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2025

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происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)