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Суд арестовал имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина - РИА Новости, 02.01.2025
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17:12 02.01.2025 (обновлено: 17:14 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/arest-1992333823.html
Суд арестовал имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина
Суд арестовал имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина - РИА Новости, 02.01.2025
Суд арестовал имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина
На имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина, которому вменяют получение взятки, наложен арест, сообщили РИА... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T17:12:00+03:00
2025-01-02T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. На имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина, которому вменяют получение взятки, наложен арест, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Ранее суд наложил арест на имущество", - сказал собеседник агентства.Как указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, ранее Вешкину вменили совершение преступления, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество), теперь ему инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело связано с получением взяток от представителей ООО "СЛ Фарма", уточняется в документах.Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, дело по существу уже рассматривает Головинский райсуд.По информации на сайте академии, Вешкин - заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова министерства обороны РФ, руководитель контрактной службы. Академия расположена в Петербурге, имеет филиал в Москве.
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Суд арестовал имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина

Имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина арестовали из-за взятки

© Фото : Военно-медицинская академия имени С. М. КироваЗаместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павел Вешкин
Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павел Вешкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Фото : Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова
Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павел Вешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. На имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина, которому вменяют получение взятки, наложен арест, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ранее суд наложил арест на имущество", - сказал собеседник агентства.
Как указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, ранее Вешкину вменили совершение преступления, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество), теперь ему инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело связано с получением взяток от представителей ООО "СЛ Фарма", уточняется в документах.
Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, дело по существу уже рассматривает Головинский райсуд.
По информации на сайте академии, Вешкин - заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова министерства обороны РФ, руководитель контрактной службы. Академия расположена в Петербурге, имеет филиал в Москве.
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