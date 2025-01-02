Суд арестовал имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина
Имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина арестовали из-за взятки
© Фото : Военно-медицинская академия имени С. М. КироваЗаместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павел Вешкин
© Фото : Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова
Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павел Вешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. На имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина, которому вменяют получение взятки, наложен арест, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ранее суд наложил арест на имущество", - сказал собеседник агентства.
Как указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, ранее Вешкину вменили совершение преступления, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество), теперь ему инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело связано с получением взяток от представителей ООО "СЛ Фарма", уточняется в документах.
Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, дело по существу уже рассматривает Головинский райсуд.
По информации на сайте академии, Вешкин - заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова министерства обороны РФ, руководитель контрактной службы. Академия расположена в Петербурге, имеет филиал в Москве.
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