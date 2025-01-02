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В Совфеде назвали Алксниса настоящим советским офицером - РИА Новости, 02.01.2025
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13:41 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/alksnis-1992314112.html
В Совфеде назвали Алксниса настоящим советским офицером
В Совфеде назвали Алксниса настоящим советским офицером - РИА Новости, 02.01.2025
В Совфеде назвали Алксниса настоящим советским офицером
Виктор Алкснис был человеком светлым, настоящим советским офицером, патриотом общего Отечества, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Виктор Алкснис был человеком светлым, настоящим советским офицером, патриотом общего Отечества, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов в Telegram-канале. Экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис скончался на 75-м году жизни, сообщила ранее его дочь. "Сегодня утром узнал о кончине Виктора Имантовича Алксниса. Годы берут своё... Был он человеком светлым, настоящим советским офицером, патриотом нашего большого, общего Отечества, полноправной и неотъемлемой частью которого считал и свою малую Родину – Латвию", - написал Климов. По словам сенатора, он вместе с Алкснисом работал в двух созывах Госдумы, где они отстаивали интересы России на международных площадках в начале 2000-х годов. "Уверен, когда такие, как Алкснис, будут вновь представлять латвийский народ, у нас с вами одним недружественным государством станет меньше, а у латышей - добрых соседей больше сразу миллионов на 150. Светлая память тебе Виктор!" - написал Климов. Виктор Алкснис — советский и российский политический деятель, был депутатом Госдумы России третьего и четвёртого созывов. В феврале 1991 года Алкснис выступил за формирование Съездом народных депутатов СССР комитета национального спасения. Выступал против Ново-Огарёвского проекта Союзного договора, считая его антиконституционным и противоречащим итогам референдума 17 марта 1991 года о сохранении "обновлённого Союза". Высказывал поддержку ГКЧП. В либеральных СМИ получил прозвище "черный полковник".
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россия, ссср, андрей климов, госдума рф, совет федерации рф, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, общество
Россия, СССР, Андрей Климов, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР, Общество
В Совфеде назвали Алксниса настоящим советским офицером

Сенатор Климов: Алкснис был человеком светлым, настоящим советским офицером

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВиктор Алкснис
Виктор Алкснис - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Виктор Алкснис. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Виктор Алкснис был человеком светлым, настоящим советским офицером, патриотом общего Отечества, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов в Telegram-канале.
Экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис скончался на 75-м году жизни, сообщила ранее его дочь.
«
"Сегодня утром узнал о кончине Виктора Имантовича Алксниса. Годы берут своё... Был он человеком светлым, настоящим советским офицером, патриотом нашего большого, общего Отечества, полноправной и неотъемлемой частью которого считал и свою малую Родину – Латвию", - написал Климов.
По словам сенатора, он вместе с Алкснисом работал в двух созывах Госдумы, где они отстаивали интересы России на международных площадках в начале 2000-х годов.
«
"Уверен, когда такие, как Алкснис, будут вновь представлять латвийский народ, у нас с вами одним недружественным государством станет меньше, а у латышей - добрых соседей больше сразу миллионов на 150. Светлая память тебе Виктор!" - написал Климов.
Виктор Алкснис — советский и российский политический деятель, был депутатом Госдумы России третьего и четвёртого созывов.
В феврале 1991 года Алкснис выступил за формирование Съездом народных депутатов СССР комитета национального спасения. Выступал против Ново-Огарёвского проекта Союзного договора, считая его антиконституционным и противоречащим итогам референдума 17 марта 1991 года о сохранении "обновлённого Союза". Высказывал поддержку ГКЧП. В либеральных СМИ получил прозвище "черный полковник".
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