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В аэропортах пяти российских городов сняли ограничения на полеты
В аэропортах пяти российских городов сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 02.01.2025
В аэропортах пяти российских городов сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на работу аэропортов Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T06:41:00+03:00
2025-01-02T06:41:00+03:00
2025-01-02T06:58:00+03:00
саратов
пенза
саранск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропортов Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко."В аэропортах Саратов (Гагарин), Пенза и Саранск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в 02.00 мск, в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) – в 03.30 мск", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в аэропорту Казани ограничения сняты в 5.00.
https://ria.ru/20250101/kaluga-1992273617.html
саратов
пенза
саранск
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саратов, пенза, саранск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Пенза, Саранск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах пяти российских городов сняли ограничения на полеты
В аэропортах пяти городов сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов