https://ria.ru/20250102/aeroport-1992286130.html

В аэропортах пяти российских городов сняли ограничения на полеты

В аэропортах пяти российских городов сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 02.01.2025

В аэропортах пяти российских городов сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на работу аэропортов Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T06:41:00+03:00

2025-01-02T06:41:00+03:00

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саратов

пенза

саранск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропортов Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко."В аэропортах Саратов (Гагарин), Пенза и Саранск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в 02.00 мск, в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) – в 03.30 мск", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в аэропорту Казани ограничения сняты в 5.00.

https://ria.ru/20250101/kaluga-1992273617.html

саратов

пенза

саранск

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саратов, пенза, саранск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)