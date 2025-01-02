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В аэропортах пяти российских городов сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 02.01.2025
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06:41 02.01.2025 (обновлено: 06:58 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/aeroport-1992286130.html
В аэропортах пяти российских городов сняли ограничения на полеты
В аэропортах пяти российских городов сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 02.01.2025
В аэропортах пяти российских городов сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на работу аэропортов Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T06:41:00+03:00
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саратов
пенза
саранск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропортов Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко."В аэропортах Саратов (Гагарин), Пенза и Саранск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в 02.00 мск, в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) – в 03.30 мск", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в аэропорту Казани ограничения сняты в 5.00.
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саратов
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саратов, пенза, саранск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Пенза, Саранск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах пяти российских городов сняли ограничения на полеты

В аэропортах пяти городов сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Филипп Кочетков | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту "Гагарин" в Саратовской области
Пассажиры в аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Филипп Кочетков
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Пассажиры в аэропорту "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропортов Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.
"В аэропортах Саратов (Гагарин), Пенза и Саранск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в 02.00 мск, в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) – в 03.30 мск", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в аэропорту Казани ограничения сняты в 5.00.
Аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Вчера, 22:53
 
СаратовПензаСаранскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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