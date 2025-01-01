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В Раде потребовали жестких мер против Зеленского
В Раде потребовали жестких мер против Зеленского - РИА Новости, 01.01.2025
В Раде потребовали жестких мер против Зеленского
Владимира Зеленского необходимо уголовно наказать за вред Украине, такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады страны Александр... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T13:21:00+03:00
2025-01-01T13:21:00+03:00
2025-01-01T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимира Зеленского необходимо уголовно наказать за вред Украине, такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады страны Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Все, что делают Зеленский и его шайка "эффективных менеджеров" — в советском Уголовном кодексе описывалось статьей "Вредительство". Ее впору вводить снова. От 12 до 15 лет тюрьмы за действия чиновников, которые привели к убыткам государству, экономике, людям", — пожаловался политик.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
В Раде потребовали жестких мер против Зеленского
Депутат Рады Дубинский потребовал наказать Зеленского за вред Украине