Рейтинг@Mail.ru
Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 01.01.2025 (обновлено: 17:06 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/zaharova-1992211754.html
Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев
Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев - РИА Новости, 01.01.2025
Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев
Иностранные мужчины и живущие за границей россияне неоднократно говорили, что находиться в России опасно из-за красоты российских женщин, рассказала официальный РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:19:00+03:00
2025-01-01T17:06:00+03:00
москва
санкт-петербург
казань
мария захарова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:463:2818:2048_1920x0_80_0_0_4b29bbc4693b169acf9582a4a0378b4a.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Иностранные мужчины и живущие за границей россияне неоднократно говорили, что находиться в России опасно из-за красоты российских женщин, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.&quot;Либо они (иностранцы или живущие за рубежом соотечественники, приезжающие в Россию. — Прим. ред.) должны переехать и продолжать здесь работать, либо они возвращаются, потому что это была временная возможность работать там или быть, или потому, что они моментально влюбляются в Россию. По-разному бывает, но смысл в том, что я видела огромное количество людей, которые мне лично говорили, я сейчас говорю про мужчин: &quot;Нет, мы понимаем, это опасно&quot;. Я говорю: &quot;Почему?&quot; Говорят: &quot;Женщины. Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно&quot;, — сказала с улыбкой Захарова.Она отметила, что такая реакция наблюдаются у приезжающих как в Москву, так и в Санкт-Петербург или Казань. "Говорят: "Почему женщины так выглядят? Почему они так красиво одеты? Что происходит?" Я говорю: "Да нет, мы так просто живем", — добавила Захарова.
https://ria.ru/20240919/knaysl-1973544003.html
москва
санкт-петербург
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0c9b8fcaa32609f87605dde3e869b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, казань, мария захарова, общество
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Мария Захарова, Общество
Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев

Захарова: иностранцы говорят, что приезжать в Россию опасно из-за красоты женщин

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанк Мария Захарова
 Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Иностранные мужчины и живущие за границей россияне неоднократно говорили, что находиться в России опасно из-за красоты российских женщин, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«

"Либо они (иностранцы или живущие за рубежом соотечественники, приезжающие в Россию. — Прим. ред.) должны переехать и продолжать здесь работать, либо они возвращаются, потому что это была временная возможность работать там или быть, или потому, что они моментально влюбляются в Россию. По-разному бывает, но смысл в том, что я видела огромное количество людей, которые мне лично говорили, я сейчас говорю про мужчин: "Нет, мы понимаем, это опасно". Я говорю: "Почему?" Говорят: "Женщины. Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно", — сказала с улыбкой Захарова.

Она отметила, что такая реакция наблюдаются у приезжающих как в Москву, так и в Санкт-Петербург или Казань.
"Говорят: "Почему женщины так выглядят? Почему они так красиво одеты? Что происходит?" Я говорю: "Да нет, мы так просто живем", — добавила Захарова.
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Кнайсль поделилась замечанием о женщинах в России
19 сентября 2024, 03:46
 
МоскваСанкт-ПетербургКазаньМария ЗахароваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала