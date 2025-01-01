https://ria.ru/20250101/zaharova-1992211754.html

Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев

Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев - РИА Новости, 01.01.2025

Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев

Иностранные мужчины и живущие за границей россияне неоднократно говорили, что находиться в России опасно из-за красоты российских женщин, рассказала официальный РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T09:19:00+03:00

2025-01-01T09:19:00+03:00

2025-01-01T17:06:00+03:00

москва

санкт-петербург

казань

мария захарова

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Иностранные мужчины и живущие за границей россияне неоднократно говорили, что находиться в России опасно из-за красоты российских женщин, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Либо они (иностранцы или живущие за рубежом соотечественники, приезжающие в Россию. — Прим. ред.) должны переехать и продолжать здесь работать, либо они возвращаются, потому что это была временная возможность работать там или быть, или потому, что они моментально влюбляются в Россию. По-разному бывает, но смысл в том, что я видела огромное количество людей, которые мне лично говорили, я сейчас говорю про мужчин: "Нет, мы понимаем, это опасно". Я говорю: "Почему?" Говорят: "Женщины. Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно", — сказала с улыбкой Захарова.Она отметила, что такая реакция наблюдаются у приезжающих как в Москву, так и в Санкт-Петербург или Казань. "Говорят: "Почему женщины так выглядят? Почему они так красиво одеты? Что происходит?" Я говорю: "Да нет, мы так просто живем", — добавила Захарова.

https://ria.ru/20240919/knaysl-1973544003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, санкт-петербург, казань, мария захарова, общество