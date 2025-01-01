https://ria.ru/20250101/zaharova-1992211754.html
Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев
Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев - РИА Новости, 01.01.2025
Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев
Иностранные мужчины и живущие за границей россияне неоднократно говорили, что находиться в России опасно из-за красоты российских женщин, рассказала официальный РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:19:00+03:00
2025-01-01T09:19:00+03:00
2025-01-01T17:06:00+03:00
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санкт-петербург
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мария захарова
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Иностранные мужчины и живущие за границей россияне неоднократно говорили, что находиться в России опасно из-за красоты российских женщин, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Либо они (иностранцы или живущие за рубежом соотечественники, приезжающие в Россию. — Прим. ред.) должны переехать и продолжать здесь работать, либо они возвращаются, потому что это была временная возможность работать там или быть, или потому, что они моментально влюбляются в Россию. По-разному бывает, но смысл в том, что я видела огромное количество людей, которые мне лично говорили, я сейчас говорю про мужчин: "Нет, мы понимаем, это опасно". Я говорю: "Почему?" Говорят: "Женщины. Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно", — сказала с улыбкой Захарова.Она отметила, что такая реакция наблюдаются у приезжающих как в Москву, так и в Санкт-Петербург или Казань. "Говорят: "Почему женщины так выглядят? Почему они так красиво одеты? Что происходит?" Я говорю: "Да нет, мы так просто живем", — добавила Захарова.
https://ria.ru/20240919/knaysl-1973544003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, казань, мария захарова, общество
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Мария Захарова, Общество
Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев
Захарова: иностранцы говорят, что приезжать в Россию опасно из-за красоты женщин