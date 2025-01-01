https://ria.ru/20250101/stambul-1992207286.html

В Турции назвали наиболее подходящее место для встречи Трампа и Путина

В Турции назвали наиболее подходящее место для встречи Трампа и Путина - РИА Новости, 01.01.2025

В Турции назвали наиболее подходящее место для встречи Трампа и Путина

Стамбул мог бы стать технически подходящим и точным местом для вероятной встречи российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T07:10:00+03:00

2025-01-01T07:10:00+03:00

2025-01-01T07:10:00+03:00

в мире

россия

украина

турция

дональд трамп

владимир путин

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4251a511992ec36039d285fc2064b824.jpg

АНКАРА, 1 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Стамбул мог бы стать технически подходящим и точным местом для вероятной встречи российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Ранее президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. По словам аналитика, одним из важных пунктов вероятной встречи станет отмена антироссийских санкций. "Ожидается, что международные санкции в сфере энергетики и финансов не будут сняты, однако санкции по некоторым вопросам, таким как прямые авиарейсы в Россию, могут быть сняты", - считает Озер. Отвечая на вопрос о вероятном месте встречи, аналитик отметил, что Турция заслуживает принять эту встречу. Россия получила уже несколько предложений от разных стран стать будущей площадкой для возможной встречи Путина и Трампа, заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков. Говорить о Турции как о возможном месте проведения встречи глав двух государств преждевременно, поскольку на данный момент нет конкретного решения о самих переговорах, заявил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Остается открытым вопрос: где пройдет встреча Трампа и Путина? Стамбул мог бы быть технически подходящим и точным выбором для этой встречи. Администрация Анкары, которая прилагает огромные усилия для достижения мира с первого дня конфликта, заслуживает этого, и Турция, вероятно, станет страной, где будет подписано соглашение о прекращении огня", - подчеркнул аналитик. Ранее Трамп заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241228/malinen-1991793518.html

https://ria.ru/20241225/peskov-1991261240.html

https://ria.ru/20241223/ogranicheniya-1990771995.html

https://ria.ru/20241214/simonjan-1989247957.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, турция, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато