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"Север" нанес огневое поражение украинским военным в Харьковской области
"Север" нанес огневое поражение украинским военным в Харьковской области - РИА Новости, 01.01.2025
"Север" нанес огневое поражение украинским военным в Харьковской области
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T12:11:00+03:00
2025-01-01T12:11:00+03:00
2025-01-01T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Симиновка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, автомобиль и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250101/ukraina-1992224918.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
"Север" нанес огневое поражение украинским военным в Харьковской области
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне ответственности группировки "Север"