https://ria.ru/20250101/sever-1992223988.html

"Север" нанес огневое поражение украинским военным в Харьковской области

"Север" нанес огневое поражение украинским военным в Харьковской области - РИА Новости, 01.01.2025

"Север" нанес огневое поражение украинским военным в Харьковской области

ВСУ за минувшие сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T12:11:00+03:00

2025-01-01T12:11:00+03:00

2025-01-01T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Симиновка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, автомобиль и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250101/ukraina-1992224918.html

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Варвара Скокшина

харьковская область, россия, вооруженные силы украины