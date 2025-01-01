В России создадут единую линейку школьных учебников по русскому языку
Путин поручил обеспечить создание единой линейки учебников по русскому языку
Подготовка к новому учебному году. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2026 года обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и чтению.
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, состоявшегося 5 ноября 2024 года, список был опубликован 1 января на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации с привлечением ведущих университетов и иных заинтересованных организаций обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотрев создание в комплекте с ними учебных пособий (учебных словарей русского языка)", - говорится в поручении.
Обозначенный срок - 1 июня 2026 года.