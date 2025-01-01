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В России создадут единую линейку школьных учебников по русскому языку - РИА Новости, 01.01.2025
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16:31 01.01.2025 (обновлено: 16:58 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/russkiy-1992244467.html
В России создадут единую линейку школьных учебников по русскому языку
В России создадут единую линейку школьных учебников по русскому языку - РИА Новости, 01.01.2025
В России создадут единую линейку школьных учебников по русскому языку
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2026 года обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку,... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:31:00+03:00
2025-01-01T16:58:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2026 года обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и чтению.Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, состоявшегося 5 ноября 2024 года, список был опубликован 1 января на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации с привлечением ведущих университетов и иных заинтересованных организаций обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотрев создание в комплекте с ними учебных пособий (учебных словарей русского языка)", - говорится в поручении.Обозначенный срок - 1 июня 2026 года.
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общество, россия
Общество, Россия
В России создадут единую линейку школьных учебников по русскому языку

Путин поручил обеспечить создание единой линейки учебников по русскому языку

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Подготовка к новому учебному году - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2026 года обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и чтению.
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, состоявшегося 5 ноября 2024 года, список был опубликован 1 января на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации с привлечением ведущих университетов и иных заинтересованных организаций обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотрев создание в комплекте с ними учебных пособий (учебных словарей русского языка)", - говорится в поручении.
Обозначенный срок - 1 июня 2026 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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