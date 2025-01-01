https://ria.ru/20250101/russkiy-1992244467.html

В России создадут единую линейку школьных учебников по русскому языку

В России создадут единую линейку школьных учебников по русскому языку - РИА Новости, 01.01.2025

В России создадут единую линейку школьных учебников по русскому языку

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2026 года обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку,... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:31:00+03:00

2025-01-01T16:31:00+03:00

2025-01-01T16:58:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2026 года обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и чтению.Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, состоявшегося 5 ноября 2024 года, список был опубликован 1 января на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации с привлечением ведущих университетов и иных заинтересованных организаций обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотрев создание в комплекте с ними учебных пособий (учебных словарей русского языка)", - говорится в поручении.Обозначенный срок - 1 июня 2026 года.

https://ria.ru/20250101/meropriyatiya-1992246228.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия