https://ria.ru/20250101/russia-1992168552.html
Россия вернулась
Россия вернулась - РИА Новости, 01.01.2025
Россия вернулась
"Большое видится на расстоянье", и главный итог ушедшего года не сразу бросается в глаза. Однако это исторический результат, которого мы достигли незаметно,... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T08:00:00+03:00
2025-01-01T08:00:00+03:00
2025-01-01T08:01:00+03:00
россия
европа
украина
нато
сво
республика крым
китай
португалия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992172849_0:0:1365:769_1920x0_80_0_0_2f355e1bda1025972dd634d615fe20ef.jpg
"Большое видится на расстоянье", и главный итог ушедшего года не сразу бросается в глаза. Однако это исторический результат, которого мы достигли незаметно, трудясь и рискуя, печалясь и радуясь в "суматохе будней".Коротко говоря, наша страна вернула себе статус сверхдержавы. Кто еще может претендовать на него сегодня? Китай, несомненно. Соединенные Штаты, по старой памяти. Ну, собственно, и все.Да, есть еще разнообразные альянсы и более или менее рыхлые объединения, но среди суверенных государств расклад именно таков.Что делает Россию сверхдержавой? Во-первых, география. Сколько было заходов на то, чтобы нас победить и колонизировать, — ан нет, от Курил до Балтийска простирается самая большая в мире страна с гигантскими непочатыми запасами всего и вся: от чистейшей питьевой воды до алмазов, от нефти до редкоземельных металлов, от древесины до золота.Во-вторых, не будем стесняться, нам есть чем все это защитить. У нас первая в мире армия и богатейший арсенал смертельного ядерного оружия. Все это — кроме последнего, конечно — обкатано и испробовано в боевых условиях, все работает, все стреляет, все гарантированно нас бережет. А прокачанный ядерный арсенал успешно сдерживает наших врагов.Как бы кому ни хотелось сделать нас изгоем, мы остались в глобальном мире и используем глобализацию в своих интересах. Налаживаем экономические связи с самыми быстрорастущими экономиками мира, широко торгуем, строим, ведем научные исследования, встречаем у себя лидеров разных стран, привечаем оттуда студентов. К нам едут, мы едем.Отважившись на СВО, мы стали альтернативным лидером всего мира, который хочет уйти из-под американской гегемонии. При этом мы не вмешиваемся ни в чьи дела, другие страны притягивает к нам как раз русская открытость и справедливость. Нельзя же сказать, что звезда вмешивается в дела планет, они вращаются вокруг нее потому, что так работает притяжение.Наша идея? Мы несем в мир желание жить хорошо и справедливо. Это находит отголосок абсолютно везде.И вот, несмотря на все "отмены", Россия в топе мировых новостей. Россия вернулась.При этом впервые в истории наша страна стала сверхдержавой не за счет своих граждан. Мое поколение помнит, какой ценой давались успехи Советскому Союзу. Были и пустые полки в магазинах, и битком набитые автобусы и электрички, и застрявшие социальные лифты, и унизительное ожидание очереди на то, чтобы отдать свои деньги и купить, например, машину или вожделенную гэдээровскую стенку.Да, была пресловутая стабильность, обещавшая жизнь бедненькую, но чистенькую. Но что было делать тем, кто хотел большего? И вот люди спивались, уходили в депрессию. Тяжелейшая гонка за статусом сверхдержавы подорвала силы народа, и страна просто исчезла, "слиняла в три дня".Сейчас все по-другому. Давно ли мы мечтали "догнать и перегнать" Португалию? А сегодня Россия уже четвертая экономика мира, первая экономика Европы. Этот результат был достигнут с просто немыслимой, по историческим меркам, скоростью.Как жадно и грустно смотрели мы когда-то на французские кафе, на германские поезда, на испанские супермаркеты, где улыбающийся усатый мясник резал для нас тонкими ломтиками хамон. На европейских старичков и старушек, отдыхающих за чашкой кофе в то время, как наши старики стояли у метро, пытаясь продать старые значки и вручную связанные варежки. Мое поколение помнит это прекрасно.А сейчас мои выросшие дети просто не понимают, о чем я говорю. Они эту Европу видали не раз, она для них депрессивное, небезопасное место с бешеными ценами на все и обозленным, встревоженным населением. Поезда нещадно опаздывают. Старички и старушки считают на кассе каждый евро. Упадок, декаданс, ничего больше.Сегодня мы по-настоящему богатая страна и проблемы у нас, как у богатых: низкая рождаемость, рост цен на недвижимость. Даже проблемы с мигрантами возникли именно от хорошей жизни. Мы настолько успешны, что к нам стремятся миллионы людей — от Украины до Таджикистана.Еще одна проблема независимой богатой страны — американцам мы стали как кость в горле. Причем давно, задолго до СВО и даже до Крыма. Они рано поняли, куда ведет исторический тренд.Именно чтобы затормозить подъем России, в Вашингтоне и затеяли расширение НАТО на восток, потом вовлекли в это дело Украину. Сами расти уже не могли, а нам развиваться не хотели позволить: "И сам не ам, и другим не дам," как говорят украинские небратья.Что ж, свой статус, свое право на суверенное развитие надо отстаивать, в том числе с оружием в руках. России удалось и это, благодаря ее главному, бесценному сокровищу — миллионам, десяткам миллионов умных, бодрых, работящих людей, беспредельно любящих свою страну. Что ж, сверхдержава, добро пожаловать в новый год!
россия
европа
украина
республика крым
китай
португалия
ссср
курильские острова
таджикистан
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
россия, европа, украина, нато, сво, республика крым, китай, португалия, ссср, курильские острова, таджикистан
Россия, Европа, Украина, НАТО, СВО, Республика Крым, Китай, Португалия, СССР, Курильские острова, Таджикистан
"Большое видится на расстоянье", и главный итог ушедшего года не сразу бросается в глаза. Однако это исторический результат, которого мы достигли незаметно, трудясь и рискуя, печалясь и радуясь в "суматохе будней".
Коротко говоря, наша страна вернула себе статус сверхдержавы. Кто еще может претендовать на него сегодня? Китай
, несомненно. Соединенные Штаты, по старой памяти. Ну, собственно, и все.
Да, есть еще разнообразные альянсы и более или менее рыхлые объединения, но среди суверенных государств расклад именно таков.
Что делает Россию
сверхдержавой? Во-первых, география. Сколько было заходов на то, чтобы нас победить и колонизировать, — ан нет, от Курил до Балтийска
простирается самая большая в мире страна с гигантскими непочатыми запасами всего и вся: от чистейшей питьевой воды до алмазов, от нефти до редкоземельных металлов, от древесины до золота.
Во-вторых, не будем стесняться, нам есть чем все это защитить. У нас первая в мире армия и богатейший арсенал смертельного ядерного оружия. Все это — кроме последнего, конечно — обкатано и испробовано в боевых условиях, все работает, все стреляет, все гарантированно нас бережет. А прокачанный ядерный арсенал успешно сдерживает наших врагов.
Как бы кому ни хотелось сделать нас изгоем, мы остались в глобальном мире и используем глобализацию в своих интересах. Налаживаем экономические связи с самыми быстрорастущими экономиками мира, широко торгуем, строим, ведем научные исследования, встречаем у себя лидеров разных стран, привечаем оттуда студентов. К нам едут, мы едем.
Отважившись на СВО, мы стали альтернативным лидером всего мира, который хочет уйти из-под американской гегемонии. При этом мы не вмешиваемся ни в чьи дела, другие страны притягивает к нам как раз русская открытость и справедливость. Нельзя же сказать, что звезда вмешивается в дела планет, они вращаются вокруг нее потому, что так работает притяжение.
Наша идея? Мы несем в мир желание жить хорошо и справедливо. Это находит отголосок абсолютно везде.
И вот, несмотря на все "отмены", Россия в топе мировых новостей. Россия вернулась.
При этом впервые в истории наша страна стала сверхдержавой не за счет своих граждан. Мое поколение помнит, какой ценой давались успехи Советскому Союзу. Были и пустые полки в магазинах, и битком набитые автобусы и электрички, и застрявшие социальные лифты, и унизительное ожидание очереди на то, чтобы отдать свои деньги и купить, например, машину или вожделенную гэдээровскую стенку.
Да, была пресловутая стабильность, обещавшая жизнь бедненькую, но чистенькую. Но что было делать тем, кто хотел большего? И вот люди спивались, уходили в депрессию. Тяжелейшая гонка за статусом сверхдержавы подорвала силы народа, и страна просто исчезла, "слиняла в три дня".
Сейчас все по-другому. Давно ли мы мечтали "догнать и перегнать" Португалию
? А сегодня Россия уже четвертая экономика мира, первая экономика Европы
. Этот результат был достигнут с просто немыслимой, по историческим меркам, скоростью.
Как жадно и грустно смотрели мы когда-то на французские кафе, на германские поезда, на испанские супермаркеты, где улыбающийся усатый мясник резал для нас тонкими ломтиками хамон. На европейских старичков и старушек, отдыхающих за чашкой кофе в то время, как наши старики стояли у метро, пытаясь продать старые значки и вручную связанные варежки. Мое поколение помнит это прекрасно.
А сейчас мои выросшие дети просто не понимают, о чем я говорю. Они эту Европу видали не раз, она для них депрессивное, небезопасное место с бешеными ценами на все и обозленным, встревоженным населением. Поезда нещадно опаздывают. Старички и старушки считают на кассе каждый евро. Упадок, декаданс, ничего больше.
Сегодня мы по-настоящему богатая страна и проблемы у нас, как у богатых: низкая рождаемость, рост цен на недвижимость. Даже проблемы с мигрантами возникли именно от хорошей жизни. Мы настолько успешны, что к нам стремятся миллионы людей — от Украины
до Таджикистана
.
Еще одна проблема независимой богатой страны — американцам мы стали как кость в горле. Причем давно, задолго до СВО и даже до Крыма. Они рано поняли, куда ведет исторический тренд.
Именно чтобы затормозить подъем России, в Вашингтоне и затеяли расширение НАТО
на восток, потом вовлекли в это дело Украину. Сами расти уже не могли, а нам развиваться не хотели позволить: "И сам не ам, и другим не дам," как говорят украинские небратья.
Что ж, свой статус, свое право на суверенное развитие надо отстаивать, в том числе с оружием в руках. России удалось и это, благодаря ее главному, бесценному сокровищу — миллионам, десяткам миллионов умных, бодрых, работящих людей, беспредельно любящих свою страну. Что ж, сверхдержава, добро пожаловать в новый год!