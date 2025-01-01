https://ria.ru/20250101/reyd-1992204832.html
СМИ: в Петербурге провели рейд против мигрантов
СМИ: в Петербурге провели рейд против мигрантов - РИА Новости, 01.01.2025
СМИ: в Петербурге провели рейд против мигрантов
В канун Нового года в центре Санкт-Петербурга правоохранительные органы провели рейд против мигрантов, сообщает Telegram-канал 78.ru. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T04:23:00+03:00
2025-01-01T04:23:00+03:00
2025-01-01T04:23:00+03:00
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санкт-петербург
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В канун Нового года в центре Санкт-Петербурга правоохранительные органы провели рейд против мигрантов, сообщает Telegram-канал 78.ru."Правоохранители проверяют мигрантов в целях безопасности", — говорится в публикации.Как сообщается, около тысячи человек будут доставлены в отдел.Ранее пресс-служба регионального главка МВД России сообщила о задержании 35 мигрантов за нарушение миграционного законодательства. Как отмечали в ГУМВД, иностранцев, совершивших наиболее грубые нарушения, будет ждать выдворение за пределы России с запретом въезда на территорию страны на несколько лет.
https://ria.ru/20241231/peterburg-1992196742.html
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россия, санкт-петербург
СМИ: в Петербурге провели рейд против мигрантов
78.ru: в центре Петербурга провели массовый рейд против мигрантов