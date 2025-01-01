https://ria.ru/20250101/reyd-1992204832.html

СМИ: в Петербурге провели рейд против мигрантов

СМИ: в Петербурге провели рейд против мигрантов - РИА Новости, 01.01.2025

СМИ: в Петербурге провели рейд против мигрантов

В канун Нового года в центре Санкт-Петербурга правоохранительные органы провели рейд против мигрантов, сообщает Telegram-канал 78.ru. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T04:23:00+03:00

2025-01-01T04:23:00+03:00

2025-01-01T04:23:00+03:00

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В канун Нового года в центре Санкт-Петербурга правоохранительные органы провели рейд против мигрантов, сообщает Telegram-канал 78.ru."Правоохранители проверяют мигрантов в целях безопасности", — говорится в публикации.Как сообщается, около тысячи человек будут доставлены в отдел.Ранее пресс-служба регионального главка МВД России сообщила о задержании 35 мигрантов за нарушение миграционного законодательства. Как отмечали в ГУМВД, иностранцев, совершивших наиболее грубые нарушения, будет ждать выдворение за пределы России с запретом въезда на территорию страны на несколько лет.

https://ria.ru/20241231/peterburg-1992196742.html

https://ria.ru/20241229/peterburg-1992016771.html

россия

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2025

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россия, санкт-петербург