https://ria.ru/20250101/razgovory-1992243820.html

Путин поручил дополнить "Разговоры о важном" новыми темами

Путин поручил дополнить "Разговоры о важном" новыми темами - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил дополнить "Разговоры о важном" новыми темами

Президент России Владимир Путин поручил дополнить внеурочные занятия "Разговоры о важном" новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:27:00+03:00

2025-01-01T16:27:00+03:00

2025-01-01T17:17:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил дополнить внеурочные занятия "Разговоры о важном" новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным русским писателям, сообщается на сайте Кремля.Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля."Минпросвещения России совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить дополнение цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном" новыми темами, посвящёнными популяризации русского языка и известным русским писателям", - указано в документе.Это поручение должно быть исполнено к 1 мая 2025 года, ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

https://ria.ru/20250101/russkiy-1992244467.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин