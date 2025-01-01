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Путин поручил дополнить "Разговоры о важном" новыми темами - РИА Новости, 01.01.2025
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16:27 01.01.2025 (обновлено: 17:17 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/razgovory-1992243820.html
Путин поручил дополнить "Разговоры о важном" новыми темами
Путин поручил дополнить "Разговоры о важном" новыми темами - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил дополнить "Разговоры о важном" новыми темами
Президент России Владимир Путин поручил дополнить внеурочные занятия "Разговоры о важном" новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:27:00+03:00
2025-01-01T17:17:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил дополнить внеурочные занятия "Разговоры о важном" новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным русским писателям, сообщается на сайте Кремля.Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля."Минпросвещения России совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить дополнение цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном" новыми темами, посвящёнными популяризации русского языка и известным русским писателям", - указано в документе.Это поручение должно быть исполнено к 1 мая 2025 года, ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил дополнить "Разговоры о важном" новыми темами

Путин поручил дополнить "Разговоры о важном" темами популяризации русского языка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном"
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном". Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил дополнить внеурочные занятия "Разговоры о важном" новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным русским писателям, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Минпросвещения России совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить дополнение цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном" новыми темами, посвящёнными популяризации русского языка и известным русским писателям", - указано в документе.
Это поручение должно быть исполнено к 1 мая 2025 года, ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
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