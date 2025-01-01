Путин поручил дополнить "Разговоры о важном" новыми темами
Путин поручил дополнить "Разговоры о важном" темами популяризации русского языка
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном"
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил дополнить внеурочные занятия "Разговоры о важном" новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным русским писателям, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Минпросвещения России совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить дополнение цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном" новыми темами, посвящёнными популяризации русского языка и известным русским писателям", - указано в документе.
Это поручение должно быть исполнено к 1 мая 2025 года, ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.