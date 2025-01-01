https://ria.ru/20250101/putin-1992249805.html

Путин поручил создать информационный сервис для иностранных студентов

Путин поручил создать информационный сервис для иностранных студентов - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил создать информационный сервис для иностранных студентов

Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения по созданию информационного сервиса для иностранных студентов по принципу "одного... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:11:00+03:00

2025-01-01T17:11:00+03:00

2025-01-01T17:12:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения по созданию информационного сервиса для иностранных студентов по принципу "одного окна". Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: представить предложения по созданию государственного информационного сервиса (цифровой платформы, функционирующей по принципу "одного окна") для иностранных абитуриентов и студентов, предусмотрев в том числе размещение на этой платформе информации о возможностях и условиях получения образования в России, об имеющихся мерах государственной поддержки", - говорится в документе. Срок исполнения - 1 октября 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250101/putin-1992248799.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин